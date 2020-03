Disney+ reaguje na koronawirusa. Premiera Krainy lodu 2 przyspieszona

Pandemia koronawirusa wymusiła na wielu twórcach wstrzymanie prac na planach filmowych oraz wiele przesunięć premier już gotowych produkcji. Studio Disney ogłosiło, że w Stanach Zjednoczonych premiera filmu Kraina lodu 2 na Disney+ zostanie przyspieszona o trzy miesiące.

Rodziny w Stanach Zjednoczonych w tym trudnym momencie już 15 marca będą mogły na Disney+ obejrzeć kontynuację Krainy lodu. Początkowo premierę zapowiedziano na 26 marca, ale ze względu na pandemię koronawirusa, reakcja ta wydaje się być słuszna z marketingowego punktu widzenia. Na razie brak informacji o innych tego typu reakcjach serwisów steramingowych.

Surprise! #Frozen2 is coming early to #DisneyPlus. Start streaming this Sunday. pic.twitter.com/5xXAFCGArV

— Disney+ (@disneyplus) March 14, 2020