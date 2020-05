Kraina lodu - Olaf śpiewa nową piosenkę w krótkometrażówce

W domu z Olafem to seria krótkometrażówek z bohaterem hitu Kraina lodu, które były publikowane na kanale YouTube Disneya. Ostatnia została opublikowana i w niej Olaf śpiewa nową piosenkę zatytułowaną I Am With You. Za słowa i muzykę odpowiadają zdobywcy Oscara Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez, czyli duet z Krainy Lodu. Dan Abraham jest reżyserem. Co ciekawe - tym razem wykorzystano montaż scen z różnych animacji Disneya dopasowanych do słów piosenki.

Przypomnijmy, że W domu z Olafem to projekt stworzony przez Hyruma Osmonda razem z Joshem Gadem, który jest głosem popularnego bohatera serii Kraina lodu. Łącznie stworzony 20 odcinków. Tylko część jest dostępna w języku polskim. Wszystkie odcinki można obejrzeć na fanpage'u Olafa.

Kraina lodu - W domu z Olafem