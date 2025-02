Gwiazda Arrow o ciężkim czasie na planie. Przerwa od social mediów była konieczna

fot. The CW

Stephen Amell udzielił wywiadu portalowi Variety w związku ze swoją rolą w nadchodzącym spin-offie serialu W garniturach. Nie pominięto jednak tematu jego głośnej roli w Arrow, a aktor zdecydował się na szczere wyznanie. Przyznał, że dziesięć miesięcy rocznie spędzanych na planie serialu DC nie należało do najprzyjemniejszych doświadczeń. Rzecz w tym, że nie był przyzwyczajony do tak długiej pracy nad jednym projektem.

- Godziny się dłużyły. Gdy doszliśmy do piątego odcinka 1. sezonu, pracowałem nad tym serialem dłużej niż nad czymkolwiek innym w moim życiu. Nigdy nie byłem potworem. Nigdy nie okazałem braku szacunku, ale byłem w gorącej wodzie kąpany. Z czasem człowiek się uczy.

Dlaczego Stephen Amell zrobił detoks od social mediów?

Porywczość aktora nie wpłynęła dobrze również na jego działalność w mediach społecznościowych. W przeciwieństwie do większości kolegów z branży, Stephen Amell starał się odpowiadać na komentarze, co ostatecznie go wyeksponowało na masę trolli. Przyznał, że social media były dla niego ciężką lekcją, z której wywnioskował, że Internet jest daleki od prawdziwego świata.

Arrow - Kiedyś było mnóstwo przesadnie krytycznych ludzi, szczególnie w przypadku. Widziałem to i niemal starałem się to kontrolować. Media społecznościowe stały się grą o sumie zerowej - nie da się jej wygrać. Nauczyłem się tego na własnej skórze. Internet to nie prawdziwy świat.

Arrow - serial jest dostępny na platformie Prime Video.

