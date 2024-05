Dlaczego opóźniono Kravena Łowcę? Producent z Sony daje wyjaśnienie

fot. materiały prasowe

Portal Collider spotkał się z producentem Mattem Tolmachem, którego zapytali, dlaczego ponownie opóźnili premierę filmu Kraven Łowca. Po przesunięciu z 2023 roku z uwagi na strajk aktorów miał pojawić się latem 2024 roku, a potem ustalono datę premiery na grudzień. Jednym z powodem jest brak konkurencji, bo latem musiałby walczyć z potencjalnie wielkimi hitami na czele z Deadpool & Wolverine. Do tego w grudniu nie będzie żadnego kina rozrywkowego z wysoką kategorią wiekową jak Kraven.

Kraven Łowca opóźniony - powody

Według Tolmacha więc opóźnienie jest częścią strategii, aby zapewnić filmowi jak najlepsze możliwości w kinach.

- Kravena przesunęliśmy na święta, ponieważ jesteśmy tym filmem bardzo podekscytowani, a święta to najlepszy okres na premiery, ponieważ ludzie mają czas, by ciągle chodzić do kina. To jest odzwierciedlenie tego, co studio myśli o filmie. Jesteśmy nim bardzo podekscytowani, a to przesunięcie tylko to pokazuje.

Przypomnijmy, że widowisko oparte na komiksach Marvela nie jest częścią MCU, bo jest tworzone przez Sony, więc to samo studio co robiło Madame Web, Venoma i Morbiusa. W komiksach Kraven jest znany jako przeciwnik Spider-Mana.