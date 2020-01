Król Artur jakiego nie było. Będzie serial oparty na książkach twórcy Upadku królestwa

Serial Zimowy monarcha oparty jest na książce Bernarda Cornwella pod tym samym tytułem. Jest to pierwszy tom tzw. trylogii arturiańskiej, w której były wojownik Artura, Derfel Cadarn, a obecnie starszy mnich, opowiada historię o tym, jak Artur stał się władcą średniowiecznej Brytanii pomimo braku prawa do tronu. Ma być to kostiumowa produkcja w klimacie Upadku królestwa.

Drugim zamówieniem serialu jest Słup ognia oparty na książce Kena Folletta pod tym samym tytułem. Jest to opowieść o romansie Neda Willada z Margery Fitzgerald osadzonym w 1558 roku. Nie brak walki o władze i politycznych intryg.

Prace dopiero ruszają. Data premiery nie jest znana.