Defending Jacob - data premiery serialu Apple+ z gwiazdą Avengers: Endgame [ZDJĘCIA]

Defending Jacob to thriller oparty na powieści pod tym samym tytułem autorstwa Williama Landaya. Projekt jest opisywany jako serial limitowany, więc ma mieć zamkniętą historię. Fabuła rozgrywa się w małym miasteczku w stanie Massachusetts, w którym dochodzi do szokującej zbrodni. Bohaterem jest prokurator (Chris Evans), który jest rozdarty pomiędzy swoim obowiązkiem walki o sprawiedliwości, a bezwarunkową miłością do swojego syna.

Premiera Defending Jacob zaplanowana jest na 24 kwietnia. Będzie ona złożona z trzech odcinków. Kolejne co tydzień w platformie Apple+.

W obsadzie są Chris Evans (Avengers: Endgame), Michelle Dockery (Downton Abbey), Jaeden Martell (Knives Out), Cherry Jones (Transparent), Pablo Schreiber (American Gods), Betty Gabriel (Get Out) i Sakina Jaffrey (House of Cards).

Mark Bomback jest twórcą, scenarzystą i showrunnerem. Jest on znany jako scenarzysta Ewolucji Planety Małp oraz Wojny o Planetę Małp. Za kamerą stoi nominowany do Oscara reżyser Morten Tyldum (Gra tajemnic).

