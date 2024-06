Królestwo Planety Małp otrzyma alternatywną wersję filmu. Bez CGI postaci

fot. 20th Century Studios

Od premiery Królestwa Planety Małp minął już ponad miesiąc, ale film korzysta na kiepskiej kondycji konkurencji i wciąż utrzymuje się w czołówce najchętniej oglądanych produkcji kinowych. Od momentu swojego majowego debiutu film zebrał ponad 376,5 mln dolarów na całym świecie. Disney zdaje sobie sprawę, że wraz z nadejściem kolejnych premier coraz mniej osób będzie zainteresowanych wybraniem się do kina na Królestwo Planety Małp. Ogłosili więc, że już 9 lipca film będzie dostępny do kupienia na VOD, a 27 sierpnia trafi na nośniki fizyczne 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD.

Wydanie 4K UHD zawierać będzie bonusową, alternatywną wersję Królestwa Planety Małp, która zaprezentuje niedokończone efekty specjalne, pokazujące aktorów w strojach do motion capture zamiast CGI postaci. Dodatkowym atutem będzie możliwość wyświetlenia tej wersji filmu wraz z kinową wersją na podzielonym ekranie.

Alternatywna wersja zatytułowana „Inside the Lens: The Raw Cut” zawiera również opcjonalny komentarz reżysera Wesa Balla, montażysty Dana Zimmermana i kierownika efektów wizualnych Erika Winquista.

Film zawierać będzie także 14 usuniętych i rozszerzonych scen oraz dokument zza kulis zatytułowany Inside the Forbidden Zone: Making Kingdom of the Planet of the Apes.

Królestwo Planety Małp – zwiastun wydania filmu na VOD oraz płytach Blu-ray i DVD

Królestwo Planety Małp

Królestwo Planety Małp - opis fabuły

Wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp w oazie, do której Cezar poprowadził inne małpy, społeczeństwo zaczęło się rozwijać, podczas gdy ludzie zaczęli coraz bardziej dziczeć. Jeden z przywódców małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć tajną ludzką technologię. W międzyczasie potomek Cezara wyrusza w podróż, aby odnaleźć wolność, której kluczem jest młoda ludzka dziewczynka.

W obsadzie znaleźli się Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi, William H. Macy i Dichen Lachman.