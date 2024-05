Królestwo Planety Małp rządzi w box office. Dobre otwarcie!

fot. materiały prasowe

Królestwo Planety Małp debiutuje w Ameryce Północnej na pierwszym miejscu z szacunkowym otwarciem 55-56 mln dolarów. Jest to bardzo dobre otwarcie na poziomie poprzednich trzech filmów, które okazały się sukcesami komercyjnymi. Jeśli utrzyma się 56 mln lub będzie więcej, będzie to drugi najlepszy start we współczesnej serii. Problemem w Ameryce Północnej jest CinemaScore, czyli ocena widzów wychodzących od razu po seansie. Dostali oni B (A jest najwyższa) i nie jest to optymistyczne dla potencjalnych niskich spadków frekwencji. Od polecania filmu przez widzów w premierowy weekend wiele zależy w kontekście dalszych losów filmu.

Na świecie superprodukcja zbiera 72,5 mln z 52 krajów. Sumując na koncie 129 mln dolarów przy budżecie 160 mln dolarów. Jest to trzecie najlepsze globalne otwarcie 2024 roku.

Kaskader - box office

Wielbiciele Kaskadera nie dostaną dobrych wiadomości. Po przeciętnym otwarciu dobrze oceniana komedia akcji zbiera 14,4 mln dolarów. Co prawda, nie notuje wysokiego spadku frekwencji, bo tylko 48%, ale i tak nie jest to optymistyczne. Do tej pory na tym rynku zebrano 50,3 mln dolarów. Na świecie zebrano 9,4 mln dolarów (razem 54 mln dolarów). Sumując, na koncie 103,7 mln dolarów przy budżecie w granicach 125-150 mln dolarów (dokładny nie jest znany).

Challengers - box office

Film Challengers notuje bardzo niskie spadki frekwencji i zamyka podium z wynikiem 5 mln dolarów (razem 38,3 mln dolarów). Na świecie osiąga 4,2 mln dolarów wpływów (razem 30,6 mln dolarów). Sumując, na koncie 68,7 mln dolarów przy budżecie 55 mln dolarów.