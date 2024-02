Królestwo Planety Małp - pełny zwiastun. 300 lat minęło i czas na wojnę domową

Reklama

Królestwo Planety Małp rozgrywa się 300 lat po wydarzeniach z Wojny o Planetę Małp. Świat jest inny i teraz już nie należy do ludzi. Zły król Proxima Caesar chce go dla siebie, ale młoda małpa zainspirowana legendą o Cezarze chce go zmienić. Zwiastun zapowiada przygodę, dużą skalę widowiska i rozmach w połączeniu z rozwojem tego świata. Widzowie w mediach społecznościowych chwalą, jak doskonale to wygląda wizualnie i jak jakość efektów komputerowych polepszyła się od pierwszego teasera.

Królestwo Planety Małp - pełny zwiastun

Królestwo Planety Małp - opis fabuły

Wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp w oazie, do której Cezar poprowadził inne małpy, społeczeństwo zaczęło się rozwijać, podczas gdy ludzie zaczęli coraz bardziej dziczeć. Jeden z przywódców małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć tajną ludzką technologię. W międzyczasie potomek Cezara wyrusza w podróż, aby odnaleźć wolność, której kluczem jest młoda ludzka dziewczynka.

Królestwo Planety Małp

Reżyserem filmu jest Wes Ball. W obsadzie znaleźli się Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi, William H. Macy i Dichen Lachman.

Królestwo Planety Małp zadebiutuje w kinach 10 maja 2024 roku.