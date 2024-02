Deadpool 3 - zwiastun ocieka krwią. Pyskaty Najemnik to Mesjasz Marvela, Wolverine gotowy do akcji!

fot. materiały prasowe

Deadpool 3 ma zwiastun, który pokazuje, że Marvel Studios wróciło do gry na polu dezinformacji. Nie potwierdził się ani poprzedni opis produkcji, ani tytuł nie jest taki, jak wynikało to z wycieku. Zgodnie z tym ostatnim powinien to być "Deadpool & Friend" - niemal na pewno za tym obrotem spraw stał Marvel, który właśnie do takiej nazwy zastrzegł swoje prawa. Oficjalny tytuł jest jednakże oczywisty: Deadpool & Wolverine!

Deadpool 3 - zwiastun

A chwilę przed trailerem pojawiło się to:

Szczegóły fabularne nie są znane, ale zwiastun potwierdza jedną z wcześniejszych plotek. Organizacja TVA, znany z Lokiego, która pilnuje multiwersum, z każdego świata, który ma zaraz zostać zniszczony, zabiera jednego wyjątkowego superbohatera. Deadpool i Wolverine najwyraźniej zostaną wysłani na misję z tym związaną.

Deadpool & Wolverine

Za scenariusz odpowiadają Rhett Reese i Paul Wernick, czyli osoby odpowiedzialne za pierwsze dwie części, a wspierają ich Zeb Wells, Ryan Reynolds (jak przy każdej części) i reżyser widowiska, Shawn Levy. W obsadzie poza Reynoldsem i Hugh Jackmanem są Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Jennifer Garner (Elektra), Leslie Uggams, Karan Soni, Stefan Kapicić, Shioli Kutsuma, Rob Delaney, Emma Corrin oraz Matthew Macfadyen.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca 2024 roku.