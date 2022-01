Królewna Śnieżka bez krasnoludków! Disney odpowiada Peterowi Dinklage'owi

Źródło: materiały prasowe

25 stycznia 2022 roku pisaliśmy o krytyce, jaką Peter Dinklage wystosował w kierunku Disneya za aktorski projekt historii o Śnieżce. W skrócie aktorowi nie podoba się powielanie stereotypów krasnoludków i jako osoba niskorosła uważa to za zły pomysł. Kontrowersje są jednak tak gigantyczne po tym komentarzu, że Disney wystosował specjalnie oświadczenie opublikowane przez The Hollywood Reporter.

Disney o filmie Królewna Śnieżka

Przede wszystkim krasnoludki nie będą nawet obecne w tytule. Tak Disney odpowiada aktorowi:

- Aby nie dopuścić do powielania stereotypów z oryginalnego filmu, inaczej podchodzimy do siedmiu bohaterów i konsultujemy się z członkami społeczności niskorosłych. Nie możemy się doczekać, jak ogłosimy większe szczegóły, gdy ruszą zdjęcia do filmu po długim okresie przygotowawczym.

Według The Hollywood Reporter przy filmie Królewna Śnieżka pracują konsultanci kulturowi, tak jak przy Aladynie czy Mulan. Potwierdzają też, że rzeczywiście Disney od samego początku inaczej podszedł do postaci krasnoludków i nie jest to tylko PR-owa reakcja na słowa aktora.

Królewna Śnieżka bez krasnoludków

Według Drew Taylora z The Wrap, który powołuje się na swoich informatorów, w filmie Królewna Śnieżka w ogóle nie zobaczymy krasnoludków. Ustalił, że siedmiu bohaterów towarzyszących Śnieżce nie będą krasnoludkami, ale "magicznymi stworzeniami". Takim określeniem opisało je jego źródło. Tę informację potwierdza portal TheDisInsider.

Tym samym już na tym etapie możemy stwierdzić, że nie będzie to remake animacji w skali jeden do jednego, bo twórcy chcą wprowadzić coś nowego.

Rachel Zegler wcieli się w Śnieżkę, a Gal Gadot zagra złą królową. Za kamerą stanie Marc Webb, którego znamy choćby z serii Niesamowity Spider-Man.