Królowa wojownik podbija kina w USA. Jakie ma opinie?

fot. materiały prasowe

Królowa wojownik zadebiutowała na amerykańskim rynku na pierwszym miejscu z wynikiem 19 mln dolarów. Udało się więc troszkę przewyższyć prognozy analityków. Do tego widzowie wydali werdykt, dając filmowi najwyższą ocenę według CinemaScore oraz aż 95% pozytywnych opinii według Comscore/Screen Engine's Post Trak. Zgrywa się to z recenzjami krytyków - 95% pozytywnych recenzji ze średnią ocen 7,8/10. Według ekspertów to wszystko wpłynie na tak zwane "długie nogi" filmu, który powinien notować bardzo niskie spadki frekwencji. Mówi się, że film ma potencjał walczyć o najważniejsze nagrody.

Co ciekawe, według statystyk zgodnie z oczekiwaniami większość widzów filmu to kobiety, bo aż 60%. W tym 58% miało powyżej 35 lat, a 39% powyżej 45 lat. Czarnoskórzy widzowie to 59% z ogólnej liczby, a białe osoby to tylko 19%. Na ten moment film nie wszedł na innych rynkach, bo ma to nastąpić w listopadzie.

Drugie miejsce zajmuje horror Barbarian, który w drugim weekendzie wyświetlania stracił 40% frekwencji, więc nie dużo. Pozwoliło to osiągnąć 6,3 mln dolarów. Łącznie zebrano 20,9 mln dolarów. Poza USA zebrał milion dolarów. Sumując na koncie 21,9 mln dolarów przy budżecie 10,5 mln dolarów.

Podium zamyka horror Pearl, czyli prequel hitu X. Zebrano 3,124 mln dolarów przy budżecie miliona dolarów.

Na ekrany wszedł w limitowanej dystrybucji dramat Silent Twins w reżyserii Polki Agnieszki Smoczyńskiej. Niestety osiąngnął on 102 tysiące dolarów z 279 kin. Jak twierdzi Deadline, nie jest to dobry wynik dla tego dramatu. Być może wpływ na to miały mieszane recenzji, bo według Rotten Tomatoes film ma 60% pozytywnych opinii.