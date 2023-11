Krwawe wybrzeże - zwiastun serialu. Francja o gangsterach w efektownym stylu

fot. Netflix

Reklama

Krwawe Wybrzeże to nowy francuski serial Netflixa w reżyserii Oliviera Marchala, który najbardziej znany jest z dobrze ocenianego filmu 36 z 2004 roku z Gerardem Depardieu w roli głównej. Tutaj ponownie oscyluje pomiędzy gatunkami akcji, thrillera i mocnego kryminału, w czym - jak pokazuje jego kariera - czuje się jak ryba w wodzie. Pełny zwiastun jego liczącego sześć odcinków serialu pokazuje, że stara się czerpać z każdego gatunku to, co najlepsze.

Krwawe Wybrzeże - zwiastun

Krwawe Wybrzeże - opis fabuły

Grupa policjantów stosujących nietypowe metody rusza w pościg za niebezpiecznym przestępcą, aby uchronić Marsylię przed rozlewem krwi.

W obsadzie serialu platformy streamingowej Netflix są Florence Thomassin, Nicolas Duvauchelle, Olivier Barthelemy, Tewfik Jallab, Samir Boitard, Idir Azougli, Jeanne Goursaud oraz Lani Sogoyou.

Krwawe Wybrzeże - premiera w serwisie Netflix na całym świecie (w tym w Polsce) zaplanowana jest na 6 grudnia 2023 roku.