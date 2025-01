Jest reżyserem Iluzji 3, studio nie chce się z nim rozstawać. Trwają negocjacje w sprawie projektu

fot. materiały prasowe

Ruben Fleischer odpowiada za reżyserię nadchodzącej Iluzji 3 i wygląda na to, że studio Lionsgate jest z tego zadowolone. Trwają negocjacje, by filmowiec mógł przejął kontrolę nad nowym projektem zatytułowanym The Sun Always Sets in the West. Szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, natomiast wiadomo, że scenarzystami są Scott Barkan oraz Gregg Zehentner. Produkcją zajmą się Norman Aladjem, Ray Moheet i Tim Honigman spod szyldu Mainstay Entertainment.

Ruben Fleischer - filmografia

CV Rubena Fleischera jest znacznie szersze niż mogłoby się wydawać. To ten człowiek odpowiadał za Venoma, który zarobił 856 mln dolarów w międzynarodowym box office. Oprócz tego, zajął się franczyzą Zombieland, w której występowali Jesse Eisenberg oraz Emma Stone, a także adaptacją popularnej gry Uncharted.

To nie pierwszy raz, gdy Lionsgate decyduje się na dłuższą współpracę z reżyserem. Przykładowo Francis Lawrence, reżyser Igrzysk śmierci, został na dłużej w studiu i stworzył nadchodzącą adaptację książki Wielki marsz Stephena Kinga. Z kolei Paul Feig obecnie zajmuje się filmową wersją Pomocy domowej po tym, jak stworzył Zwyczajną przysługę z Blake Lively i Anną Kendrick w rolach głównych.