Krzyk 5 - pierwsze zdjęcia zapowiadają zwiastun. Nowe informacje o filmie

Paramount/Ew.com

Krzyk 5 to kolejna część kultowej już serii slasherów o seryjnym mordercy Ghostface'ie. Najważniejszą tajemnicą w każdej odsłonie cyklu było to, kto jest zabójcą (lub zabójcami). Wiadomo, że w produkcji ponownie zobaczymy Sidney Prescott i jej dawnych znajomych, którzy będą musieli rozwikłać kolejną zagadkę serii morderstw.

Na opublikowanych zdjęciach widzimy wracających do swoich ról aktorów. Mowa o Neve Campbell, Courteney Cox i David Arquette. Pierwszy zwiastun produkcji ma pojawić się 12 października 2021 roku. Za reżyserię odpowiedzialni są Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, którzy w rozmowie z EW.com zdradzili, że chcieliby, aby widzowie bali się podczas nowej odsłony. Dodali, że bardzo mocno liczyli na powrót postaci znanych z kultowej, pierwszej odsłony. W scenariuszu poświęcono im sporo miejsca i są to bardzo ważne role w tym filmie, więc kluczowa była zgoda całej trójki do powrotu. Tak się na szczęście dla twórców stało. Aktorom spodobał się scenariusz napisany przez Jamesa Vanderbilta i Guya Busicka, a także uspokoiła ich świadomość, że scenarzysta oryginalnych filmów, Kevin Williamson, czuwa nad projektem jako producent wykonawczy. Poniżej możecie zobaczyć zaprezentowane zdjęcia:

https://twitter.com/ParamountIRL/status/1447559626191425539

Krzyk 5

W obsadzie znajdują się znani z poprzednich części Neve Campbell jako Sidney Prescott, David Arquette jako Dewey Riley, Courteney Cox jako Gale Weathers i Marley Shelton jako Judy Hicks. Wśród nowych nazwisk w serii są Jack Quaid, Melissa Barrera, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown i Mikey Madison.

Zobacz także:

Krzyk 5 - premiera filmu w USA 14 stycznia 2022 roku.