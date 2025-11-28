placeholder
Reklama
placeholder

Nie każdy remake to paździerz! Te tytuły pobiły na głowę oryginały

Remaki zawsze wywołują poruszenie wśród widzów. Mają wielu sceptyków i antyfanów, jednak kino pokazało, że nie wszystkie odświeżone historie to niewypały. Parę produkcji wręcz przyćmiło oryginały.
placeholder
Reklama
placeholder
Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  tytuły 
remaki filmy
Casino Royale fot. materiały prasowe
Reklama

Remaki zadomowiły się w świecie kina na dobre. Hollywood lubuje się w odkurzaniu starszych fabuł na rzecz ponownego tworzenia produkcji bazujących na tych samych scenariuszach. Dla widza jest to z jednej strony możliwość zakochania się na nowo w opowieści sprzed lat. Z drugiej zaś temat remaków pozostaje problematyczną kwestią - niejednokrotnie przecież wzbudzała ona spore kontrowersje. Wszystko przez ostatnio nagminne produkowanie filmów na bazie znanych fabuł. Twory te w dużej części okazały się zbędne, a nawet irytowały szerszą widownię. W wielu przypadkach widzowie stawiali na forum to samo pytanie - po co w ogóle powstał remake danego filmu?

Na szczęście nie zawsze kończyło się to tak samo. Czasem twórcy filmowi nie wykorzystywali całego potencjału oryginalnych produkcji, przez co pojawiała się furtka dla kolejnego podejścia do historii. I nie musiały zostać wprowadzone żadne poważniejsze zmiany fabularne, a jedynie inny sposób realizacji, który okazywał się w wielu przypadkach kluczowy.

Przedstawiamy listę produkcji, które odniosły sukces i zostały dobrze przyjęte przez fanów oryginałów. Jest parę istotnych tytułów, które naprawdę warto przytaczać w dyskusji o przydatności remaków.

Remaki lepsze niż oryginały - lista

Mamy tutaj gatunkową różnorodność, ale może przy niektórych nie wiedzieliście, że były wcześniejsze wersje? Na przykład pierwsze Casino Royale powstało 1967 roku!

Prawdziwe kłamstwa z 1994 roku (remake filmu Na całej linii z 1991 roku)

arrow-left
Prawdziwe kłamstwa z 1994 roku (remake filmu Na całej linii z 1991 roku)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: hollywoodreporter.com

Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  tytuły 
remaki filmy
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

5,0

1967
Casino Royale Komedia

Najnowsze

1 Benedict Cumberbatch - World of Tanks (Świąteczne Operacje 2026)
-

Sherlock wkracza do świata World of Tanks! Benedict Cumberbatch ambasadorem Operacji Świątecznych 2025

2 11. Superman (2025) - 83%
-

Superman - szkice koncepcyjne Baby Joeya i kaiju. Mr. Handsome mógł wyglądać jak z filmu del Toro!

3 Iron Man i Doktor Doom
-
Plotka

Robert Downey Jr świętuje grafiką z komiksu. Czy to subtelny sygnał dla fanów MCU?

4 Ludzie, których spotykamy na wakacjach
-

Netflix szykuje rom-com na podstawie głośnej książki. „Czytelnicy będą zachwyceni”

5 Fortnite The Lost Chapter: Yuki’s Revenge
-

Zwiastun animacji The Lost Chapter: Yuki's Revenge. To nowa historia w uniwersum Kill Bill

6 Avatar: Ogień i popiół
-

Nowa epicka zapowiedź Avatara 3. James Cameron z wiadomością do fanów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e17

SpongeBob Kanciastoporty

s33e09

The Graham Norton Show

s42e60

s2025e82

Occupation double

s01e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Świąteczny skok

26

lis

Film

Świąteczny skok
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Karen Gillan
Karen Gillan

ur. 1987, kończy 38 lat

Alan Ritchson
Alan Ritchson

ur. 1984, kończy 41 lat

Colman Domingo
Colman Domingo

ur. 1969, kończy 56 lat

Mary Elizabeth Winstead
Mary Elizabeth Winstead

ur. 1984, kończy 41 lat

Aimee Garcia
Aimee Garcia

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV