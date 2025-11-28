Nie każdy remake to paździerz! Te tytuły pobiły na głowę oryginały

fot. materiały prasowe

Remaki zadomowiły się w świecie kina na dobre. Hollywood lubuje się w odkurzaniu starszych fabuł na rzecz ponownego tworzenia produkcji bazujących na tych samych scenariuszach. Dla widza jest to z jednej strony możliwość zakochania się na nowo w opowieści sprzed lat. Z drugiej zaś temat remaków pozostaje problematyczną kwestią - niejednokrotnie przecież wzbudzała ona spore kontrowersje. Wszystko przez ostatnio nagminne produkowanie filmów na bazie znanych fabuł. Twory te w dużej części okazały się zbędne, a nawet irytowały szerszą widownię. W wielu przypadkach widzowie stawiali na forum to samo pytanie - po co w ogóle powstał remake danego filmu?

Na szczęście nie zawsze kończyło się to tak samo. Czasem twórcy filmowi nie wykorzystywali całego potencjału oryginalnych produkcji, przez co pojawiała się furtka dla kolejnego podejścia do historii. I nie musiały zostać wprowadzone żadne poważniejsze zmiany fabularne, a jedynie inny sposób realizacji, który okazywał się w wielu przypadkach kluczowy.

Przedstawiamy listę produkcji, które odniosły sukces i zostały dobrze przyjęte przez fanów oryginałów. Jest parę istotnych tytułów, które naprawdę warto przytaczać w dyskusji o przydatności remaków.

Remaki lepsze niż oryginały - lista

Mamy tutaj gatunkową różnorodność, ale może przy niektórych nie wiedzieliście, że były wcześniejsze wersje? Na przykład pierwsze Casino Royale powstało 1967 roku!