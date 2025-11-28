Zwiastun animacji The Lost Chapter: Yuki's Revenge. To nowa historia w uniwersum Kill Bill

fot. Epic Games

Już niedługo w Fortnite wystartuje sezon inspirowany Kill Billem, ale to nie jedyna atrakcja szykowana dla miłośników popkultury i twórczości Quentina Tarantino. 30 listopada czeka nas także debiut krótkometrażowego filmu animowanego zatytułowanego The Lost Chapter: Yuki's Revenge, a do sieci niedawno trafił jego krótki zwiastun.

The Lost Chapter: Yuki's Revenge to animacja oparta na scenie, która miała pojawić się w serii Kill Bill. Ostatecznie jednak z niej zrezygnowano i dopiero teraz, po latach, będziemy mieli okazję zapoznać się z tym materiałem. W centrum historii znajduje się Yuki Yubari, która przybywa do Stanów Zjednoczonych, by dokonać zemsty na Pannie Młodej za zabicie swojej siostry, Gogo.

Wizjonerski reżyser Quentin Tarantino miał marzenie o rozdziale Kill Bill, który nigdy nie trafił na srebrny ekran — rozdziale znanym jako Yuki’s Revenge. Ponad 20 lat później Tarantino i Epic połączyli siły, by ożywić tę historię w Fortnite - napisano na oficjalnej stronie gry.