Netflix szykuje rom-com na podstawie głośnej książki. „Czytelnicy będą zachwyceni”
Emily Henry wyjawiła nowe informacje na temat adaptacji swojej książki Ludzie, których spotykamy na wakacjach, która w styczniu zadebiutuje na Netflixie. Pojawią się zmiany względem oryginału, ale uważa, że czytelnicy będą zachwyceni.
Netflix szykuje adaptację książki Ludzie, których spotykamy na wakacjach. Napisała ją Emily Henry, która w ostatnich latach stała się jedną z najbardziej płodnych i popularnych autorek romansów. Pisarka zapowiedziała, że film zmieni i doda kilka rzeczy względem oryginału. Zwykle w takiej sytuacji można by się spodziewać, że czytelnicy zdenerwują się każdą nieścisłością. Henry jednak zapewnia, że fani będą zachwyceni zmianami.
Ludzie, których spotykamy na wakacjach - informacje o adaptacji
Za scenariusz do filmu odpowiada Yulin Kuang. Komedię romantyczną wyreżyseruje Brett Haley. Główne role zagrają Emily Bader i Tom Blyth. Aktorkę możecie znać ze świetnego serialu Moja Lady Jane, który niestety anulowano po 1. sezonie. Blyth za to niedawno wystąpił w filmie Ballada ptaków i węży, czyli prequelu Igrzysk śmierci. Wcielił się w młodego Corionalusa Snowa, który później stał się głównym złoczyńcą serii.
O czym opowiada fabuła Ludzi, których spotykamy na wakacjach? Głównymi bohaterami są kochająca przygody Poppy i uwielbiający rutynę Alex, którzy od dekady przyjaźnią się ze sobą. Przez wiele lat raz w roku wybierali się na jeden wspólny wyjazd, póki pewne wydarzenie nie odsunęło ich do siebie. Teraz zamierzają do tego wrócić, jednak podczas wyprawy może okazać się, że to, co do siebie czują, jest nawet silniejsze, niż myśleli.
Adaptacja książki Ludzie, których spotykamy na wakacjach zadebiutuje 9 stycznia 2026 roku w Netfliksie. Dajcie znać, czy szykujecie się na seans!
Źródło: Deadline
