Krzyk 7 - Melissa Barrera wydała oświadczenie: "Nie zamierzam milczeć". Internauci murem za aktorką

Melissa Barrera skomentowała fakt, że Spyglass Media usunęło ją z obsady filmu Krzyk 7. Aktorka podkreśliła, że potępia antysemityzm i islamofobię, a także zapowiedziała, że nie zamierza milczeć w sprawach, które są dla mniej ważne. Jej pełną odpowiedź znajdziecie poniżej.

Dlaczego Melissa Barrera została zwolniona z Krzyku 7?

Sprawę szczegółowo opisaliśmy w tym artykule, ale dla niewtajemniczonych przypominamy, że Melissa Barrera została zwolniona z filmu ze względu na swoje komentarze na Instagramie, dotyczące konfliktu Izraela i Hamas. Aktorka broniła Palestyńczyków. Jej różne wypowiedzi i udostępnienia znajdziecie zebrane poniżej. Przetłumaczyliśmy także kilka wypowiedzi.

Żydowskie dzieci umierają. Niewinni Żydzi umierają. Palestyńskie dzieci umierają i umierały od dawna. Niewinni Palestyńczycy umierają i umierali od dawna. Nie zawsze przez bomby, ale ponieważ żyją w więzieniu, z ograniczonymi zasobami, koniecznymi do przeżycia. [...]

[...] Możesz potępiać Hamas i wciąż pragnąć pokoju i wolności dla Palestyńczyków. Możesz potępiać rząd Izraela i US za pomaganie mu, a jednocześnie pragnąć pokoju i bezpieczeństwa dla Żydów na całym świecie.

Też pochodzę ze skolonizowanego kraju. Palestyna BĘDZIE wolna. "Chcieli nas zakopać. Nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem"

The Hollywood Reporter zwróciło także uwagę na tę wypowiedź, która miałaby pochodzić z Instagrama aktorki, choć portal nie załączył zrzutu ekranu:

Gaza jest obecnie traktowana jak obóz koncentracyjny. Zapędzenie wszystkich do rogu, bez możliwości ucieczki, bez dostępu do prądu czy wody... a ludzie nadal obserwują to wszystko w cieszy. TO LUDOBÓJSTWO & CZYSTKA ETNICZNA.

Melissa Barrera usunięta z Krzyku 7 - oświadczenie Spyglass Media

Spyglass Media wydało za to takie oświadczenie w tej sprawie:

Stanowisko Spyglass w tej sprawie jest jasne: nie tolerujemy antysemityzmu ani podżegania do nienawiści w jakiejkolwiek formie, włączając w to fałszywe odniesienia do ludobójstwa i przekłamywanie Holokaustu, a także niczego, co w rażący sposób przekracza granicę, wkraczając na teren mowy nienawiści.

Melissa Barrera usunięta z Krzyku 7 - odpowiedź aktorki

Po pierwsze: potępiam antysemityzm i islamofobię. Potępiam jakąkolwiek nienawiść i uprzedzenia wobec grupy osób. Jako Latina, dumna Meksykanka, czuję odpowiedzialność spoczywającą na mnie przez posiadanie platformy, która daje mi przywilej bycia usłyszaną, w związku z czym próbuję z niej korzystać, by mówić o problemach, które są dla mnie ważne, a także dać mój głos tym, którzy go potrzebują. Każda osoba chodząca po tej ziemi - niezależnie od wyznania, rasy, narodowości, płci, orientacji seksualnej czy statusu społeczno-ekonomicznego - w równej mierze zasługuje na prawa człowieka, szacunek i oczywiście wolność. Wierzę także, że grupa ludzi NIE JEST odpowiedzialna za swoich przywódców, a także że żaden organ władzy nie powinien być powyżej krytyki. Modlę się dniami i nocami, by nie było więcej zgonów, więcej przemocy, modlę się o pokojowe współistnienie. Nadal zamierzam mówić w imieniu tych, którzy tego potrzebują, wciąż będę opowiadać się za pokojem i bezpieczeństwem, za prawami człowieka i wolnością. Nie zamierzam milczeć.

Melissa Barrera usunięta z Krzyku 7 - reakcje internautów

Jak widać, wielu internautów jest po stronie aktorki i nie doszukali się w jej komentarzach antysemityzmu.

