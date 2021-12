Krzyk - Neve Campbell, Courteney Cox i David Arquette na nowych plakatach

materiały prasowe

Krzyk 5 to kolejna część kultowej już serii slasherów o seryjnym mordercy Ghostface'ie. Najważniejszą tajemnicą w każdej odsłonie cyklu było to, kto jest zabójcą (lub zabójcami). Wiadomo, że w produkcji ponownie zobaczymy Sidney Prescott i jej dawnych znajomych, którzy będą musieli rozwikłać kolejną zagadkę serii morderstw.

Szczegóły fabuły są jednak trzymane w tajemnicy. W produkcji główna bohaterka poprzednich części, czyli Sidney Prescott, po raz kolejny będzie musiała powrócić do swojego rodzinnego miasteczka Woodsboro, gdy dojdzie do ataków zabójcy znanego jako Ghostface Killer. Do sieci trafiły trzy nowe plakaty z udziałem powracających do serii aktorów: Neve Campbell, Courteney Cox i David Arquette. Zobaczcie (trzy pierwsze w galerii poniżej):

Krzyk

W obsadzie znajdują się znani z poprzednich części Neve Campbell jako Sidney Prescott, David Arquette jako Dewey Riley, Courteney Cox jako Gale Weathers i Marley Shelton jako Judy Hicks. Wśród nowych nazwisk w serii są Jack Quaid, Melissa Barrera, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown i Mikey Madison.

Krzyk - produkcja trafi do polskich kin 14 stycznia.