Paper Mario trafi do Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Zwiastun zapowiada powrót klasyka

fot. Nintendo

Nintendo Switch Online + Expansion Pack nie spotkało się ze zbyt entuzjastycznym przyjęciem ze strony graczy, którzy krytykowali wysoką cenę, niewielką bibliotekę gier i problemy z emulacją. Japońska firma nie wycofała się jednak z tego droższego wariantu swojej usługi i rozwija go zgodnie z planem. Już wkrótce, bo 10 grudnia, w ramach abonamentu pojawi się kolejny tytuł: Paper Mario.

Paper Mario to produkcja, która oryginalnie zadebiutowała w 2000 roku na Nintendo 64. Gra łączy klasyczne cechy produkcji z Mario w roli głównej z elementami RPG - nie brak tu więc rozwoju postaci, statystyk oraz turowego systemu walki. Tytuł ten w momencie premiery spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem i zapoczątkował osobną serię, która kontynuowana jest po dziś. Jej ostatnia do tej pory odsłona, The Origami King, trafiła na rynek w 2020 roku.