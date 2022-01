Krzyk - powstaną kolejne części horroru? Reżyser odpowiada

fot. Paramount Pictures

Krzyk powrócił po latach z nową częścią kultowej serii slasherów, w którym morderca zabija swoje ofiary w charakterystycznej masce. Do historii wróciła Sidney Prescott (w tej roli Neve Campbell) i jej dawni znajomi, w których wcielili się ponownie Courteney Cox oraz David Arquette. W pozostałych rolach wystąpili Melissa Barrera, Jack Quaid, Mikey Madison, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Jasmin Savoy Brown i Mason Gooding. Za reżyserię byli odpowiedzialni Matt Bettinelli-Olpin oraz Tyler Gillett, którzy stali za kamerą również chwalonego filmu Zabawa w pochowanego.

Horror osiągnął spory sukces, a także zebrał wiele pozytywnych opinii wśród widzów oraz recenzentów. Zatem nie dziwi, że już pojawiają się pytania o kolejne części z kultowej franczyzy. W wywiadzie dla Collider Tyler Gillett wyjaśnił, że jest kilka pomysłów na więcej historii w świecie Krzyku, ale też wraz z Mattem Bettinelli-Olpinem mają pomysły na oryginalne historie, którymi mogliby się zająć. Muszą po prostu zadecydować, co stworzą najpierw.

Mogę powiedzieć, że podobają nam się oba pomysły i chcielibyśmy zrealizować obie te rzeczy. Mamy mnóstwo naprawdę zabawnych, oryginalnych rzeczy, nad którymi pracujemy. Wiemy, że były rozmowy na temat Zabawy w pochowanego, a także, że scenarzyści Guy [Busick] i Jamie [Vanderbilt] mają niesamowite pomysły na to, w którym kierunku może pójść Krzyk po ostatniej części. Po prostu chcemy być zaangażowani w to wszystko.

Ponadto Tyler Gillett docenił pracę na planie z ludźmi, którzy go zmienili, nie tylko kreatywnie. Powiedział, że to doświadczenie okazało się dla niego niezwykle satysfakcjonujące, czego się nie spodziewał. Dlatego bardzo chciałby to powtórzyć tyle razy, ile to możliwe. Wierzy, że wraz z Guyem Busickiem, Jamiem Vanderbiltem, Williamem Sherakiem, Paulem Neinsteinem oraz zespołem Project X stworzą jeszcze mnóstwo niesamowitych rzeczy. Podkreślił, że ich współpraca była wyjątkowym wyzwaniem i mają ochotę na kolejne. Ma nadzieję, że będzie ich więcej.

Krzyk

