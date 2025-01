fot. materiały prasowe

Mimo problemów i licznych opóźnień związanych z katastrofalnymi pożarami w Los Angeles, przez które produkcja wielu filmów oraz seriali została wstrzymana, w końcu nadeszła najważniejsza chwila jeśli chodzi o rozdanie kinowych nagród. Amerykańska Akademia Filmowa wyróżniła kandydatów do zdobycia najważniejszych nagród w świecie filmu. Nominowanych przedstawił duet w osobie Rachel Sennott i Bowena Yanga.

Ceremonia wyłonienia i nagrodzenia zwycięzców odbędzie się 3 marca 2025 roku w Los Angeles i rozpocznie o godz. 1:00.

Obyło się bez większych zaskoczeń, a produkcje typowane na faworytów w wielu kategoriach otrzymały zasłużone wyróżnienia. Najwięcej z nich udało się zdobyć Emilii Perez, która zrównała się z zeszłorocznym Oppenheimerem i ma na koncie 13 nominacji. To o włos od rekordu wszech czasów, który wynosi 14 nominacji. Na drugim miejscu uplasował się The Brutalist oraz Wicked z 10-cioma nominacjami, a podium zamknął Kompletnie nieznany (8 nominacji). Tuż za nim Anora (6 nominacji) oraz Substancja (5 nominacji), która z Demi Moore na czele otwiera Akademię na gatunek horrorów. Diuna: Część druga otrzymała nominacji 5.

Warto też wspomnieć o wyróżnieniu polskiej koprodukcji, czyli Dziewczyny z tatuażem, która otrzymała nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Mamy także swój udział przy nominowanej do najlepszego dokumentu Wojny porcelanowej. W tworzeniu animacji do niego pomagało polskie studio BluBlu. Z kolei wśród producentów przewijają się polskie nazwiska - Klaudia Śmieja (The Brutalist) oraz Ewa Puszczyńska (Prawdziwy ból).

Pełna lista nominacji znajduje się poniżej.

Oscary 2025 - pełna lista nominacji

NAJLEPSZY FILM

Anora

The Brutalist

Kompletnie nieznany

Konklawe

Diuna: Część druga

Emilia Perez

I'm Still Here

Nickel Boys

Substancja

Wicked

REŻYSERIA

Sean Baker - Anora

Brady Corbet - The Brutalist

James Mangold - Kompletnie nieznany

Jacques Audiard - Emilia Perez

Coralie Fargeat - Substancja

AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Cynthia Erivo - Wicked

Fernanda Torres – I’m Still Here

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - Substancja

Karla Sofia Gascon – Emilia Perez

AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Adrien Brody - The Brutalist

Timothee Chalamet - Kompletnie nieznany

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Konklawe

Sebastian Stan - Different Man

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Monica Barbaro - Kompletnie nieznany

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Isabela Rossellini - Konklawe

Zoe Saldana - Emilia Perez

AKTOR DRUGOPLANOWY

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - Prawdziwy ból

Edward Norton - Kompletnie nieznany

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - Wybraniec

SCENARIUSZ ORYGINALNY

Sean Baker - Anora

Brady Corbet, Mona Fastvold - The Brutalist

Jesse Eisenberg - Prawdziwy ból

Tim Fehlbaum, Moritz S. Binder - September 5

Coralie Fargeat - Substancja

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

James Mangold, Jay Cocks - Kompletnie nieznany

Robert Harris - Konklawe

Jacques Audiard - Emilia Perez

Colson Whitehead - Nickel Boys

Greg Kwedar, Clint Bentley - Sing Sing

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Flow

W głowie się nie mieści 2

Memoir of a snail

Wallace i Gromit: Zemsta pingwina

Dziki robot

FILM MIĘDZYNARODOWY

I’m Still Here – Brazylia

Dziewczyna z igłą - Dania

Emilia Perez – Francja

Nasienie świętej figi – Niemcy

Flow – Łotwa

DOKUMENT

Dzienniki Black Box

Nie chcemy innej ziemi

Wojna porcelanowa

Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu

Sugarcane: Rozliczenie z przeszłością

ZDJĘCIA

Lol Crawley - The Brutalist

Greig Fraser - Diuna – Część druga

Paul Guilhaume - Emilia Perez

Edward Lachman - Maria Callas

Jarin Blaschke - Nosferatu

MUZYKA

Daniel Blumberg - The Brutalist

Volker Bertelmann - Konklawe

Clément Ducol - Emilia Perez

Stephen Schwartz - Wicked

Kris Bowers - Dziki robot

PIOSENKA

"El Mal" - Emilia Perez

"The Journey" - The Six Triple Eight

"Like a Bird" - Sing Sing

"Mi camino" - Emilia Perez

"Never Too Late" - Elton John: Never Too Late

EFEKTY SPECJALNE

Obcy: Romulus

Better Man: Niesamowity Robbie Williams

Diuna: Część druga

Królestwo Planety Małp

Wicked

CHARAKTERYZACJA

Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

Substancja

Wicked

SCENOGRAFIA

The Brutalist

Konklawe

Diuna – Część druga

Nosferatu

Wicked

KOSTIUMY

Kompletnie nieznany

Konklawe

Gladiator 2

Nosferatu

Wicked

MONTAŻ

Anora

The Brutalist

Konklawe

Emilia Perez

Wicked

DŹWIĘK

Kompletnie nieznany

Diuna – Część druga

Emilia Perez

Wicked

Dziki robot

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

A lien

Anuja

I'm not a robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

Death By Numbers

I am ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

Piękni mężczyźni

Fuj!

W cieniu cyprysu

Magic Candies

Bez końca

