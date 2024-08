Krzysztof Banaszyk nie żyje. Zapamiętamy go m.in. z legendarnego monologu skryby z Asterix i Obelix: Misja Kleopatra

fot. youtube.com / Audioteka

W wieku 54 lat zmarł Krzysztof Banaszyk, aktor filmowy, serialowy, teatralny oraz dubbingowy. Informacja pojawiła się na portalu Polscylektorzy.pl, a później została potwierdzona także na stronie Związku Zawodowego Aktorów Polskich.

Krzysztof Banaszyk urodził się w 1970 roku w Poznaniu. W roku 1993 ukończył PWST w Warszawie. Pracował między innymi w Teatrze Polskim w Poznaniu i Teatrze Nowym. Wystąpił w takich produkcjach, jak Prymas, Pułkownik Kwiatkowski czy Prawo Agaty.

Znany był także z wielu ról w dubbingu. Jego głosem przemawiał między innymi Joel z The Last of Us czy Jim Raynor w StarCraft II a, gracze pokochali go za charakterystyczną i zapadającą w pamięć rolę Vernona Roche'a w Wiedźminie 2. Do historii przeszedł również jego słynny monolog skryby z polskiej wersji filmu Asterix i Obelix: Misja Kleopatra.