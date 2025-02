Kto zagra w serialu Nova? TEN aktor może być Richardem Ryderem!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nova w MCU zostało potwierdzone przez Marvel Studios w 2022 roku i od tego czasu pojawiają się na ten temat liczne plotki. Wcześniej mówiło się, że będzie to film kinowy, jednak przygody kosmicznego bohatera ostatecznie zadebiutują na małym ekranie w formie serialu na Disney+, co także zostało już oficjalnie potwierdzone. Teraz zaś toczą się dyskusje, kto trafi do obsady i przede wszystkim zagra głównego bohatera, Richarda Rydera.

Nova – kto może zagrać Richarda Rydera?

Według najnowszych plotek dostarczonych przez MyTimeToShineHello, w postać Richarda Rydera może wcielić się Jonathan Bailey(ma podobno "brać ją pod uwagę"). Aktor grał między innymi w Wicked czy Bridgertonach, a także zobaczymy go w nadchodzącym Jurassic World: Odrodzenie.

Jest to drugi aktor, o którym mówi się w związku z tym projektem – wcześniej wskazywany był także Brandon Sklenar (It Ends With Us).

Nova – co wiadomo?

Nova Corps został wprowadzony do MCU w pierwszej części Strażników Galaktyki. Wprowadziło to spekulacje, że postać Richarda Rydera miałaby zadebiutować w MCU właśnie w tej serii filmów, jednak James Gunn nie wykazywał zainteresowania tym bohaterem. Nova najprawdopodobniej rozpocznie się od Thanosa, który zdziesiątkował większość Nova Corps w przygotowaniu do Avengers: Wojna bez granic.

Na razie nie znamy szczegółów fabularnych dotyczących fabuły serialu ani jego daty premiery. Ostatnio pojawiły się plotki, że czarnym charakterem miałby być Annihilus.