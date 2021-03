Książę w Nowym Jorku 2 - tak Amazon promuje film. Gigantyczna flaga na moście

fot. Amazon

Książę w Nowym Jorku 2, czyli oczekiwany sequel kultowego klasyka, pojawił się na ekranach po 33 latach od pierwszej części. Premiera odbyła się 5 marca 2021 roku na platformie Amazon Prime Video. W trakcie promocji przygotowano różne akcje, by nagłośnić wydarzenie. Wrażenie robi umieszczenie flagi Zamundy na moście Royal Gorge w stanie Kolorado. Jest on uważany za największy wiszący most w Stanach Zjednoczonych i jeden z największych na świecie.

Informacja została opublikowana na Twitterze rodziny królewskiej z Zamundy, który został założony, by promować film w tym medium społecznościowym. Zobaczcie, jak prezentuje się flaga na imponującym moście.

W głównych rolach w filmie Książę w Nowym Jorku 2 występują Eddie Murphy i Arsenio Hall. W obsadzie powróciło wielu aktorów z poprzedniej części na czele z Jamesem Earlem Jonesem. Nowością w obsadzie jest między innymi Wesley Snipes, który zbiera dobre oceny za rolę czarnego charakteru.

