Książę w Nowym Jorku 2 - recenzja filmu

Książę Akeem (Eddie Murphy) i jego wierny przyboczny Semmi (Arsenio Hall) wracają po 33 latach. Od momentu gdy widzieliśmy ich ostatnio sporo się zmieniło. Spadkobierca tronu Zamundy jest szczęśliwie żonaty z Lisą McDowell (Shari Headley), mają razem trzy córki Meekę (KiKi Layne), Ommę (Bella Murphy) i Tinashę (Akiley Love). Problem polega jednak na tym, że zgodnie z prawem tron może przejąć jedynie męski potomek rodu, a tego Akeem nie ma i raczej już mieć nie będzie. I pewnie nie byłby to problem gdy do drzwi królestwa nie dobijał się generał Izzi (Wesley Snipes), władca sąsiedniej Nextdoriany, który domaga się by jego syn poślubił jedną z córek Joffera. Tym samym oba królestwa się połączą ale to jego rodzina przejmie władzę nad ziemią. Gdy król Jaffe Joffer (James Earl Jones) jest umierająco chory i stoi już jedną nogą nad grobem postanawia zdradzić synowi ściśle strzeżoną tajemnice. Okazuje się że Akeem podczas swojego pobytu w Ameryce 30 lat temu podczas wizyty w pewnym lokalu uciech spłodził syna nawet o tym nie wiedząc. Jeśli odnajdzie bękarta i namówi go na to by objął by wrócił z nim do Zamundy może to uratować królestwo. I w ten sposób książę po trzech dekadach wraca z powrotem do Queens gdzie rozpoczęła się jego przygoda.

Książe w Nowym Yorku 2 jest jednym z tych filmów który nie powstał dlatego, że ktoś napisał świetny scenariusza ale dlatego że grupa ludzi postanowiła jeszcze raz na ekranie odegrać swoje kultowe role. Na szczęście nie jest to wymuszony powrót. Ma on miejscami pewną lekkość. Zwłaszcza w momentach gdzie sam się z siebie śmieje jak chociażby w scenie gdzie Lavelle grany przez Jermaine’a Fowlera opisuje amerykańskie kino słowami „obecnie królują u nas filmy z trykociarzami, rebooty oraz kontynuacje hitów sprzed lat o które nikt nie prosił”. Taka jest niestety prawda, nikt nie potrzebował kontynuacji tej komedii. Prace nad samą konstrukcja historii trwała aż 4 lata, w co trudno uwierzyć patrząc na końcowy efekt. Reżyser Craig Brewer postanowił jednak przedstawić fanom dalsze losy słynnego księcia i trzeba przyznać że robi to bez większego bólu. Historia którą napisał Keya Barris z pomocą twórców oryginału czyli Davida Sheffielda i Marry’ego W.Blausteina może nie jest oryginalna i zaskakująca, ale ogląda się ją bez większego zgrzytu. Od pierwszych minut wiemy jak ta opowieść się skończy ale o dziwo nie przeszkadza to w całkowitym odbiorze. Jest to bowiem jedna z tych produkcji gdy czerpiemy radość ze spotkania starych znajomych których nie widzieliśmy przez 30 lat. A ilość bohaterów powracających na ekran jest imponująca. Nawet słynne bliźniaczki załapały się na występ.

Pierwsza część filmu opowiadała o przemianie chłopaka który przez całe życie miał wszystko podsuwane pod nos w mężczyznę chcącego wnieść zmiany cywilizacyjne w swoim królestwie. W kontynuacji gdy zbliża się ten długo oczekiwany moment okazuje się, że strach przed zmianą istniejącego ładu jest ogromny, a wartości które były mu kiedyś tak bliskie, nagle gdzieś odpływają. Jest to ciekawe spojrzenie i szkoda, że twórcy nie zdecydowali się trochę bardziej wyeksponować go na pierwszy plan, zdominowany przez bardziej lub mniej udane skecze. Także tytuł jest trochę mylący ponieważ większość akcji toczy się bowiem nie w Nowym Yorku, a w Zamundzie. Twórcy odwrócili schemat i teraz to chłopak z Ameryki musi odnaleźć się w kulturze afrykańskiej. Ta podróż ma pomóc mu w odnalezieniu siebie i zdecydowaniu kim chce być w przyszłości.

Nie pamiętam kiedy ostatni raz widziałem zabawną komedię z Eddie Murphy. Odnoszę wrażenie że ten niegdyś błyskotliwy komik zatracił gdzieś swój naturalny talent i już go raczej nie odzyska. W Książę w Nowym Yorku 2 jest cieniem dawnego siebie. Leci trochę na autopilocie ale niestety nie jest już tak zabawny jak kiedyś. Nie przeszkadza to jednak w odbiorze filmu bo twórcy tłumaczą to dojrzałością jakiej nabrał główny bohater. Jako głowa rodziny jest dużo rozważniejszy. Oczywiście Murphy nadrabia to wcielając się w różne inne postaci jak chociażby fryzjera Clarence czy piosenkarz Randy Watson.

O ile widzowie ucieszą się z widoku starych dobrych znajomych o tyle nie wszystkie nowe postaci zadowalają. Jermaine Fowler grający Lavelle’a syna z nieprawego łoża nie potrafi wnieść do tej postaci nic komediowego. Jest nijaki, przez co cały jego wątek jest mało atrakcyjny. Sytuacje ratuje świetny Wesley Snipes jako główny antagonista. Grany przez niego generał jest zarówno zabawny jak i przerażający przez swoja niestabilność psychiczną. Ciesze się, że twórcy nie zdecydowali się na pierwotny plan jakim było obsadzenie w tej roli Eddy’ego Murphy’ego w przebraniu, bo produkcja dużo by na tym straciła.

Książę w Nowym Yorku 2 to nostalgiczna podróż na którą nikt chyba nie czekał ale na którą wielu widzów wybierze się z przyjemnością. To taki film otulający nas kocykiem nostalgii. Mnie osobiście podoba się jak twórcy starają się wrócić do prawie wszystkich postaci z pierwszej części. Nawet bracia Duke pojawiają się przez chwile na ekranie, co przypominam nam jedynie o tym, że ta produkcja rozgrywa się w tym samym uniwersum co Nieoczekiwana zmiana miejsc. Takie smaczki skutecznie rekompensują słaby scenariusz i dużo słabszy poziom serwowanego humoru. Choć nie sprawią, że po zapragniecie wracać do tej pozycji. Jest to niewątpliwie film jednokrotnego użytku.