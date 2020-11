Książka dla serialomaniaków, czyli 1001 seriali, które musisz obejrzeć

Publicat

Wydawnictwo Publicat już od dłuższego czasu wydaję serię 1001, w której wydawane są leksykony dotyczące różnorodnej tematyki. W przeszłości do księgarń trafiły m.in. książki o filmach czy wynalazkach.

Właśnie do sprzedaży trafiła nowa pozycja w tej serii, czyli 1001 seriali, które musisz obejrzeć. Jest to przegląd produkcji starych i nowych, popularnych i nieco już zapomnianych. Autorem książki jest Paul Condon, a wstęp do niej napisał Steven Moffat.

1001 seriali, które musisz obejrzeć to 960 stron informacji i ciekawostek o serialach. Oto okładka i opis książki:

Źródło: Publicat

Od Batmana do Gry o tron, od Dallas do Detektywa, od Bonanzy po Breaking Bad – seriale rządzą naszą wyobraźnią. W ciągu 90 lat, które upłynęły od pierwszej transmisji z laboratorium Johna Logie Bairda, produkcje telewizyjne stawały się coraz bardziej wyrafinowane, dorównując jakością scenariuszy i realizacji najlepszym filmom kinowym.

1001 seriali, które musisz zobaczyć to kompendium wiedzy o najwspanialszych, najbardziej popularnych lub przełomowych produkcjach, jakie powstały od początku istnienia telewizji po współczesność. Przygotowane przez międzynarodowy zespół specjalistów – pasjonatów i dziennikarzy filmowych, pełne jest wspaniałych fotosów oraz zaskakujących ciekawostek.