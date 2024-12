"To jest Pac-Man?!" - fani zaskoczeni. Zwiastun odcinka serialu Secret Level zadziwia

fot. Pixabay

Pac-Man to klasyczna gra, którą zna niemal każdy, nawet jeśli nigdy w nią nie grał. Wizerunek głównej postaci jest tak mocno zakorzeniony w popkulturze, że każdy wie, jak wygląda Pac-Man. Nic dziwnego, że fani w mediach społecznościowych reagują zaskoczeniem na zwiastun odcinka animowanego serialu dla dorosłych Secret Level, inspirowanego właśnie tą grą.

Pac-Man w Secret Level – zwiastun

Sprawdźcie sami, jak zapowiada się ten odcinek:

Szczegóły fabuły odcinka pozostają tajemnicą, ale niewykluczone, że klasyczny wygląd Pac-Mana pojawi się na ekranie. Spekuluje się, że historia może ukazać przemianę bohatera w znanego wszystkim Pac-Mana.

Pewnego rodzaju wyjaśnienie daje producent i reżyser serialu Dave Wilson:

- Ludzie z Bandai zadzwonili do nas i dosłownie powiedzieli nam: "Chcielibyśmy, aby widzowie zastanawiali się, co do ku**y, oni zrobili z Pac-Manem?!".

Secret Level to antologia, której każdy odcinek przedstawi historię inspirowaną inną popularną grą. Wśród nich znajdą się takie tytuły, jak Armored Core, Mega Man, Pac-Man, The Outer Worlds, Unreal Tournament czy Warhammer 40,000. Nie zabraknie też produkcji spod skrzydeł PlayStation Studios.

Tak prezentuje się lista gier, które zostały przeniesione na ekran w poszczególnych odcinkach:

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

PAC-MAN

różne gry z PlayStation

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

Premiera 10 grudnia tego roku na platformie Amazon Prime Video.

