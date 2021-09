Księga Boby Fetta - motyw zemsty i nowy kostium bohatera? Ciekawe doniesienia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney+

Finał 2. sezonu The Mandalorian dostarczył widzom wielu emocji i zapowiedział w scenie po napisach powstanie nowego serialu. W ostatnich minutach finałowego odcinka, widzowie zabrani zostali na Tatooine, gdzie w pałacu należącym wcześniej do Jabby the Hutta po jego śmierci władzę objął Bib Fortuna. Na miejscu nieoczekiwanie pojawili się jednak Fennec Shand i Boba Fett. Fortuna jest zaskoczony tym, że łowca nagród wciąż żyje. Chwilę potem, Boba go zabija, by zasiąść na tronie Jabby.

Zaraz potem na ekranie pojawiło się potwierdzenie: w grudniu 2021 roku na platformie Disney+ zadebiutuje serial Księga Boby Fetta, będący spin-offem The Mandalorian. Od tamtej pory wiemy jedynie, że zdjęcia do serialu się zakończyły. Akcja produkcji ma rozgrywać się w tej samej linii czasowej co The Mandalorian. Teraz portal Starwarsnewsnet podaje nowe plotki zasłyszane od swoich źródeł. Według nich w serialu obecny ma być motyw zemsty, a zatem tytułowy bohater będzie pragnął zemsty na wszystkich tych, którzy go skrzywdzili w przeszłości, na czele z innymi łowcami nagród. Wszystko to miałoby się odbyć w zupełnie nowej zbroi.

Już w 2. sezonie serialu The Mandalorian widzieliśmy Bobę Fetta w nieco bardziej zreperowanej zbroi. Jednak z punktu widzenia merchandisingu, nic dziwnego, że twórcy ubiorą bohatera w nowy kostium. Dodatkowo w otrzymanym przez źródło raporcie, serial opisywany jest jako "The Mandalorian sezon 2,5". Co to oznacza w praktyce? Widzowie przekonają się pod koniec 2021 roku na Disney+.