Księga Etty: drugi tom Drogi donikąd już w sprzedaży

Rebis

Księga Etty, wydana dzisiaj przez Dom Wydawniczy Rebis, to drugi tom serii Meg Elison pt. Droga donikąd. Jest to wizja przyszłości, w której ludzkość została przetrzebiona przez zarazę, która dotknęła przede wszystkim kobiety.

Teraz ocalali próbują ułożyć sobie życie na gruzach świata. Szczególnie trudny los spotyka nieliczne kobiety. Choć, jak pokazał tom pierwszy zatytułowany Księga Bezimiennej Akuszerki, i dla nich jest nadzieja.

Księga Etty opowiada historię bohaterki, która przemierzała świat poszukując zasobów do pozyskania z gruzów dawnej cywilizacji i ratując nieliczne kobiety z niewoli. Gdy jednak jej rodzinna osada zostaje napadnięta, zmuszona jest walczyć i ratować bliskich.

Księga Etty - okładka

Oto opis fabuły Księgi Etty:

Dotąd jej życie było wędrówką. Teraz będzie walką.

Etta pochodzi z Nowhere, osady założonej przez tych, którzy przeżyli plagę, w tym przez Bezimienną Akuszerkę. Tajemnicza choroba zniszczyła dawny świat i sprawiła, że przy życiu pozostało niewiele kobiet, a porody są bardzo niebezpieczne. Ci, którzy przetrwali, powoli próbują przywrócić porządek i wprowadzić nowe normy społeczne. W Nowhere kobiety i położne traktuje się jak święte i to one dominują w społeczności. Etta wybiera jednak wolność, jaką dają jej łowiectwo i szabrownictwo. Przemierza pustkowia w poszukiwaniu reliktów przeszłości, które mogą się do czegoś przydać. Czasem zmuszona jest też stawiać czoło bezwzględnym handlarzom niewolników, którzy polują na kobiety i dziewczynki. Dlatego w drodze staje się Eddym.

Kiedy handlarze napadają na jej osadę, Etta bez namysłu wyrusza, by uwolnić bliskich lub ich pomścić. Ta misja prowadzi ją w paszczę Lwa z Estiel – bezwzględnego i okrutnego przeciwnika. W jej rękach spoczywa nie tylko życie uwięzionych, ale i los nowego świata.