Księżyc - najciekawsze filmy. Lista w sam raz na powrót ludzkości na Srebrny Glob

Bez Księżyca nie byłoby Ziemi, co niedawno dość dosłownie próbował pokazać Roland Emmerich w filmie Moonfall. Srebrny Glob od zawsze fascynował ludzkość i był elementem kosmicznego wyścigu, w którym brały udział Stany Zjednoczone i ZSRR. Zanim jednak Neil Armstrong postawił tam swoją stopę (lub zrobił to na planie filmu Stanleya Kubricka, jak twierdzą teorie spiskowe), mieliśmy wielu pasjonatów naturalnego satelity Ziemi, co przenosiło się też na, nomen omen, srebrny ekran.

W 1902 roku Georges Méliès pokazał swój film Podróż na księżyc jako fantazję na temat Księżyca, natomiast po 20 lipca 1969 roku Srebrny Glob przestał być dla nas tajemnicą i wbita w jego powierzchnię amerykańska flaga stała się nie tylko ogromnym osiągnięciem naukowym tego kraju, ale całego gatunku ludzkiego. Kinematografia inaczej więc odnosiła się do Księżyca przez kolejne dekady, skupiając się w większym stopniu na science niż fiction. To jednak też musiało zmienić się z biegiem lat i wspomniany na wstępie Emmerich jest tego dowodem, że Księżyc w popkulturze nie powiedział jeszcze swojego ostatniego słowa.

Ziemianie znowu spróbują podbić księżyc, a wszystko zaczyna się od startu misji Artemis I. 29 sierpnia 2022 roku rozpoczął się lot, dzięki któremu zobaczymy możliwości rakiety Space Launch System. Jest to niezwykle ważny test przed ponownym zetknięciem się człowieka z Księżycem. Załogowa misja planowana jest na 2025 rok, ale już teraz możemy rozpocząć ekscytowanie się misjami towarzyszącymi. Z tej okazji postanowiliśmy wytypować najciekawsze naszym zdaniem filmy, w których księżyc odgrywa istotną rolę.

Najciekawsze filmy z księżycem jako jednym z bohaterów

20. Iron Sky (2012)