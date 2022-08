Baranek Shaun okrąży Księżyc na pokładzie statku kosmicznego Orion

fot. ESA

Baranek Shaun weźmie udział w pierwszym locie należącego do NASA statku kosmicznego Orion wraz z Europejskim Modułem Serwisowym ESA, którego celem jest okrążenie Księżyca i powrót. Misja ta nie ma ludzkiej załogi, ale zamiast tego będzie kierowana z Ziemi, a wełniany specjalista będzie pasażerem.

Orion i Europejski Moduł Serwisowy zostaną wystrzelone przez Space Launch System z Centrum Kosmicznego Kennedy’ego na Florydzie w USA. Statek kosmiczny wejdzie na niską orbitę okołoziemską zanim górny stopień rakiety wystrzeli go na orbitę wokół Księżyca.

Statek kosmiczny wykona przelot obok Księżyca, wykorzystując księżycową grawitację do nabrania prędkości i wyniesienia się 70 000 km poza Księżyc, prawie pół miliona kilometrów od Ziemi – dalej niż jakikolwiek człowiek lub baranek kiedykolwiek podróżowali.

W ramach przygotowań do tego lotu Shaun rozpoczął program szkolenia astronautów i zapoznania się ze statkiem kosmicznym Orion oraz z jego europejskim modułem serwisowym w 2020 roku, podróżując do różnych miejsc w Europie i USA, aby zapoznać się z różnymi aspektami misji. Szkolenie to zostało udokumentowane i zostanie przedstawione w serii wpisów na blogu ESA prowadzących do startu misji.

Pasjonat odkrywania Shaun wziął udział w locie na pokładzie specjalnego samolotu Airbus „Zero G” A310 podczas jednego z jego parabolicznych lotów, który odtwarza warunki „nieważkości” podobne do tych doświadczanych w przestrzeni kosmicznej.

fot. ESA

Pod nadzorem zespołu ESA, lot ten przygotował Shauna do roli kosmicznego podróżnika w filmie A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon wydanym w 2019 roku. Oferował wgląd w rygorystyczny trening, który przechodzą wszyscy astronauci, aby przygotować się do lotu w kosmos, którego teraz doświadczy.

Przydział Baranka Shauna został ogłoszony przez dyrektora ESA ds. Ludzkiej i robotycznej eksploracji dr Davida Parkera, który skomentował: „Zadanie misji Shauna dopełnia pierwszą fazę dla najnowszych członków naszego korpusu astronautów, z włoską astronautką ESA Samanthą Cristoforetti obecnie z drugą misją na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a zanim później w tym roku przedstawimy naszych nowych astronautów z naboru 2021.

„To ekscytujący czas dla Baranka Shauna i dla nas w ESA. Jesteśmy wełniście szczęśliwi, że został wybrany do tej misji i rozumiemy, że chociaż może to być mały krok dla człowieka, to jest to ogromny skok dla barankowatych”.

Lucy Wendover, dyrektor ds. marketingu w Aardman dodała: „Aardman jest podekscytowany, że może dołączyć do ESA w tworzeniu historii poprzez wystrzelenie pierwszego „baranka” w kosmos. Jako jeden z pierwszych astronautów, który poleci w misji Artemis, Shaun przewodzi eksploracji Księżyca, co jest wielkim zaszczyt dla naszego wełnistego poszukiwacza przygód! W 2022 roku przypada 15. rocznica pierwszego serialu z Shaunem, więc nie ma lepszego sposobu świętowania niż podróżowanie dalej niż jakikolwiek baranek podróżował wcześniej”.