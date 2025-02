Kolejny serial MCU, który nie powstanie? Tym razem padło na wojowniczkę z Wakandy

Fot. Marvel

Film Czarna Pantera z 2018 roku był wielkim sukcesem MCU. Produkcja nie tylko zarobiła ponad miliard dolarów, ale też kandydowała do Oscarów. Została świetnie przyjęta przez krytyków i widzów, którzy pokochali nową i nieznaną wcześniej część świata Kinowego Uniwersum Marvela, czyli Wakandę i jej rozmaite kultury. Śmierć Chadwicka Bosemana pokrzyżowała wiele planów, ale w dalszym ciągu mieliśmy otrzymać rozmaite telewizyjne spin-offy dziejące się w świecie wojowników z Wakandy. Jedna z nich miała opowiedzieć o losach Okoye (Danai Gurira). Co dalej z serialem?

Kolejny serial MCU, który nie powstanie?

Informacji udzielił Brad Winderbaum, czyli szef Marvela ds. streamingu, telewizji i animacji. W rozmowie z Pay or Wait potwierdził, że prace nad serialem z Okoye zostały zawieszone. Wedle doniesień produkcja miała nosić tytuł Okoye and the Midnight Angels:

Myślę, że fani Okoye będą podekscytowani, gdy już powróci, ale nie sądzę, że zrobi to w serialu telewizyjnym. Nie mogę powiedzieć, kiedy i gdzie, ale zapewniam, że jest wiele rzeczy, na które warto czekać.

To już kolejny serial Marvela, nad którym wstrzymano prace albo w pełni go anulowano. Podobny los spotkał Novę, Strange Academy oraz Terror Inc.

