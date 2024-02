Kung Fu - będzie kinowy film od współtwórcy Johna Wicka. Donnie Yen idzie w ślady Bruce'a Lee

materiały prasowe

Reklama

Jak donosi Deadline, Universal Pictures oraz 87North (firma produkująca wszystkie filmy twórców Johna Wicka i ich protegowanych) szykują kinową wersję serialu Kung Fu z 1973 roku. David Leitch (współtwórca Johna Wicka) planuje go wyreżyserować, a Donnie Yen, który zazwyczaj stronił od ról w Hollywood, zagra głównego bohatera. Kelly McCormick, David Leitch i Guy Danella będą produkować.

Kung Fu - co wiemy?

Stephen Chin jest autorem scenariusza. Znany jest choćby z filmu Rekiny wojny. Co ciekawe, przeważnie Donnie Yen stronił od Hollywood, bo zwyczajnie nie miał zbyt dobrego doświadczenia z pracy nad hollywoodzkimi filmami. To zmieniło się wraz z Johnem Wickiem 4, który według Yena był najlepszą zabawą jaką miał od dawna na planie. Dlatego nie jest dziwne, że zgodził się na rolę w Kung Fu u współtwórcy postaci, który ma to samo podejście do pracy na planie i przy akcji. W Hollywood zagrał między innymi w filmach Łotr 1, Mulan i xXx 3.

- Donnie Yen jest niezwykle utalentowanym aktorem i legendą kina akcji. To zaszczyt mieć prawdziwego mistrza sztuki walki w głównej roli w naszym filmie tworzonym na rynek globalny. Mając Donniego jako głównego bohatera współpraca z nim będzie ekscytująca. Nasi kreatywni partnerzy i Universal przerabiają tę ukochaną historię, by pasowała do wielkiego ekranu - powiedział Davi Leitch.

Kung Fu to kontrowersyjny serial

Kung Fu to ponadczasowy hit, ale do dziś wokół serialu są kontrowersje. Stworzył go sam Bruce Lee z myślą o tym, że zagra główną rolę, ale producenci ze Stanów Zjednoczonych mieli inne zdanie i obsadzili Davida Carradine'a. Wcielił się w enigmatycznego Caine'a i choć prasówka tego nie potwierdza, wszystko wskazuje na to, że to Donnie Yen go zagra w kinowej wersji.

Na podstawie oryginalnych notatek związanych z Kung Fu powstał serial Wojownik. Istnieje też remake pod tytułem Kung Fu, który niewiele ma wspólnego z pierwowzorem.

Przypomnijmy, że po śmierci swojego mistrza Caine ucieka do Stanów Zjednoczonych, w których w czasach Dzikiego Zachodu pomagał ludziom i prał ścigających go zabójców z Chin. Szczegóły fabuły filmu nie są znane.