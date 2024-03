Kung Fu - reżyser potwierdza film z Donnie'em Yenem. Będzie z tego seria?

materiały prasowe

Reklama

David Leitch był niedawno obecny na festiwalu SXSW, na którym promował swój najnowszy film Kaskader. Tam też podczas rozmowy z Colliderem, padł temat kinowego projektu Kung Fu, który ma wyreżyserować. Legenda kina akcji Donnie Yen zagra główną rolę.

Kung Fu - film potwierdzony

David Leitch w rozmowie tłumaczy, jakim jest pasjonatem sztuk walki, które zawsze były wielką częścią jego życia od dziecka. Do tego jest wielkim fanem Yena, jego pracy i jego filmów, więc ma świadomość, jaki mają tutaj potencjał.

- Jesteśmy w fazie rozwoju razem z Donnie'em i jest to bardzo ekscytujące. Czuć, że ma to potencjał na światową serię, w której Donnie gra Caine'a. Jestem tym podekscytowany, ale na razie to początkowa faza i nad nią pracujemy.

Przypomnijmy, że serial Kung Fu z 1972 roku został opracowany przez samego Bruce'a Lee, który chciał zagrać główną rolę. Przez hollywoodzkich producentów tak się jednak nie stało i bohatera zagrał David Carradine. Potem na podstawie notatek Lee stworzono serial Wojownik, a Kung Fu doczekał się innej wersji w 2021 roku.