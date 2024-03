Kaskader - pierwsze recenzje po festiwalu SXSW. "Zabawny, ekscytujący" i "romantyczny" hołd dla pracy kaskaderskiej!

fot. Universal Pictures

Wygląda na to, że zaraz po roli Kena w Barbie, Ryan Gosling znów rozbawi widownię w najlepszy możliwy sposób. Tak wynika z pierwszych recenzji Kaskadera od krytyków, którzy mieli możliwość obejrzenia filmu podczas tegorocznego festiwalu SXSW w Teksasie. Film zyskuje praktycznie same pochwały! Kaskader został okrzyknięty doskonałym hołdem dla pracy kaskaderskiej, a także zabawnym i ekscytującym pokazem talentu Goslinga oraz jego chemii ekranowej z Emily Blunt.

Kaskader - pierwsze opinie

Czy Kaskader okaże się być jednym z najlepszych blockbusterów 2024 roku? Poniższe opinie stanowią taką prognozę - przeczytajcie sami.

Robert Daniels, Screen International

- Kaskader to zachwycająca, niezaprzeczalnie zabawna przygoda, która rozpocznie sezon letni w wielkim stylu.

Fletcher Peters, The Daily Beast

- Mądry, czarujący i pełen śmiechu Kaskader powinien być największym blockbusterem tego lata.

fot. materiały prasowe

Znaczącą zaletą tego filmu jest sam Ryan Gosling, który kradnie show swoją charyzmą i poczuciem humoru. Do tego dochodzi jego niesamowita chemia z Blunt, w której nie brakuje oczekiwanego napięcia i magnetyzmu. Kapitalnie spisują się także aktorzy w drugoplanowych rolach - dziennikarze zachwycają się szczególnie Aaronem Taylor-Johnsonem oraz Hannah Waddingham.

Jacob Hall, Slashfilm

- Gosling łączy dwa filmy w jeden, po raz kolejny udowadniając, że jest jednym z najbardziej utalentowanych i wszechstronnych aktorów swojego pokolenia.

Bilge Ebiri, New York Magazine/Vulture

- Najbardziej zaskakującą rzeczą w Kaskaderze jest fakt, że ten film jest autentycznie romantyczny. Blunt i Goslinga łączy wspaniała chemia - ten rodzaj ekranowego magnetyzmu wśród ludzi, którzy są nie tylko niesamowicie seksowni, ale też po prostu wiedzą, jak na siebie patrzeć.

Film zaskakuje również akcją, w której nie brakuje komedii, ale także dynamiki i rosnącego napięcia. Kaskader równie doskonale spisuje się w oddaniu hołdu pracy kaskaderskiej, pokazując wiążący się z nią ogrom poświęcenia.

Kate Sanchez, But Why Tho? A Geek Community

- Kaskader to nie tylko list miłosny do wyczynów kaskaderskich. To cały cholerny podręcznik. Od początku do końca, każdy element tego filmu został stworzony z udziałem niedocenianych herosów kinematografii. Film jest wypełniony po wyczynami kaskaderskimi po brzegi, a każdy kolejny jest większy od poprzedniego.

Ed Travis, Cinapse

- To zatwardziały list miłosny do społeczności kaskaderskiej, która od samego początku dostarcza nam kinowych emocji i dreszczy. Chociaż nadal nie przyznano jej Oscara, samo istnienie Kaskadera stanowi kolejną cegiełkę do argumentu, że Akademia Filmowa absolutnie musi wyznaczyć nową nagrodę dla tych kluczowych talentów kinowych.

fot. materiały prasowe

Krytycy nie są jednak zachwyceni scenariuszem filmu, który wydaje się "zlepkiem pomysłów". Wątek tajemnicy związanej ze zniknięciem kaskadera (Taylor-Johnson) również miał większy potencjał, który ostatecznie nie został w pełni zrealizowany.

Aaron Peterson, The Hollywood Outsider

- Scenariusz jest trochę zagmatwany. Pozornie połączony w jedną całość z kilku sprytnych pomysłów zmierzających do bardzo różnych miejsc... Tak naprawdę nie ma tu nic, co by zaskoczyło długoletniego fana kina. Jednak ostatecznie wszystkie elementy pasują do siebie i składają się w zapierający dech w piersiach finał.

Chase Hutchinson, The Wrap

- Naprawdę nie ma prawie żadnych niezapomnianych momentów... Kaskader sprawia wrażenie zlepka rozproszonych pomysłów, które gdzieś indziej zostałyby lepiej zrealizowane.

Mimo pewnych niedociągnięć, na ten moment "tomatometer" (ostateczna ocena krytyków" osiągnął rewelacyjny wynik - 90% na podstawie 30 opinii, co czyni ten film "świeżym" według portalu Rotten Tomatoes.

Kaskader - światowa premiera została zaplanowana na 3 maja 2024 roku.