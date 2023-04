Kung Fu Panda 4 - pierwsze informacje o fabule. Po w ogromnym niebezpieczeństwie

materiały prasowe

Kung Fu Panda 4 ma zadebiutować 8 marca 2024 roku. To kolejna część przygód Smoczego Wojownika. Jack Black, który podkłada głos bohaterowi, zdradził szczegóły fabuły. Jego zdaniem Po stanie przed największym wyzwaniem do tej pory. Z kim będzie musiał zmierzyć się tym razem? Przekonajcie się sami.

Jack Black wyjawił, że Po ma zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju, jednak najpierw musi zaplanować, co zrobić z dziedzictwem Smoczego Wojownika. W filmie Kung Fu Panda 4 nie tylko będzie trenował nowego ucznia, ale i spotka kolejnego potężnego złoczyńcę, prawdopodobnie najbardziej niebezpiecznego do tej pory. Łotr, znany jako Kameleon, ma niesamowitą zdolność: będzie w stanie przywoływać złoczyńców - a więc i byłych przeciwników Po - z przeszłości.

Jack Black powiedział:

Po będzie musiał pokonać każdego z nich.

Mike Mitchell będzie reżyserować (The Lego Movie 2: The Second Part, Trolle, Shrek Forever) film Kung Fu Panda 4. Stephanie Ma Stine jest współreżyserką, a Rebecca Huntley obejmie stanowisko producentki.