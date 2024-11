Wiedźmin 4 wkracza w kolejny etap! CD Projekt informuje o postępach w pracach nad Project Polaris

fot. CD Projekt

Reklama

Project Polaris, czyli nowa odsłona serii Wiedźmin, wkracza w kolejną fazę. Przedstawiciele CD Projektu poinformowali, że rozpoczęła się pełnoskalowa produkcja. Choć fani marki nadal muszą wykazać się sporą cierpliwością i na jakiekolwiek konkrety będziemy musieli z pewnością sporo poczekać, to jest to zdecydowanie dobra informacja. Wygląda bowiem na to, że wszystko idzie zgodnie z planem założonym przez twórców.

ROZWIŃ ▼

O Project Polaris po raz pierwszy usłyszeliśmy jesienią 2022 roku. W sierpniu tego roku poinformowano zaś o dotarciu do końca fazy preprodukcji i ujawniono, że w prace nad tym tytułem zaangażowanych jest ponad 400 osób.

Na ten moment nie wiemy w zasadzie nic o bohaterach czy fabule nowego Wiedźmina. Jakiś czas do sieci trafiła jedynie informacja wskazująca na to, że w jedną z postaci, niejakiego Branko, w grze wcieli się Jake Lampert.