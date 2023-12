Kung Fu Panda 4 - zwiastun notuje kapitalną oglądalność. Grupa wiekowa odbiorców zaskakuje?

fot. materiały prasowe

Według oficjalnych danych pierwszy zwiastun filmu animowanego Kung Fu Panda 4 w 24 godziny osiągnął 142 mln wyświetleń na wszystkich kanałach, na których był dostępny. Co ciekawe, według danych najlepszy wynik trailer osiągnął na Tiktoku.

Kung Fu Panda 4 - wiek odbiorców

Dla niektórych może to być zaskoczeniem, ale według studia Universal trailer na YouTube był najpopularniejszy w grupie wiekowej 25-34. Czasy, gdy filmy animowane były tylko dla dzieci i to wśród nich biją one rekordy zainteresowania zdecydowanie minęły. Ta grupa wiekowa, wbrew pozorom, nie jest niespodzianką, bo po prostu fani serii dorośli. Zwróćmy uwagę, że pierwszą część zadebiutowała w 2008 roku, więc wówczas ta grupa wiekowa była w przedziale: 10-19.

Kung Fu Panda 4

Kung Fu Panda 4 - o czym jest film?

Po walczył już z potężnymi przeciwnikami i przeżył wiele przygód. Teraz przyszedł czas na odpoczynek. Bohater ma zostać nowym duchowym przywódcą w dolinie. Niestety nie ma on zielonego pojęcia o tym, z czym wiąże się taka funkcja. Najważniejsze jest znalezienie i szybkie wyszkolenie następcy smoczego wojownika. Nieoczekiwanie pojawia się potężna czarodziejka zwana Kameleonem (Viola Davis), która wygląda jak mała jaszczurka, ale dzięki umiejętności zmiany wyglądu może przeistoczyć się w każdą istotę. Jej celem jest zdobyciem oręża Pandy Po, który umożliwi jej wezwanie wszystkich mistrzów, których Po pokonał, i wysłanie ich do świata duchów.

Po potrzebuje pomocy. W pewnym sensie otrzymuje ją od złodziejki Zhen (Awkwafina), która zajdzie mu za skórę. Ma ona wyjątkowe umiejętności, które okazują się bezcenne w misji ochrony doliny. Ten bardzo specyficzny duet musi współpracować. Po podczas wyprawy odkryje, że odważnych bohaterów można znaleźć w najmniej oczekiwanych miejscach.

W obsadzie anglojęzycznego dubbingu znaleźli się także: Dustin Hoffman, Jack Black, James Hong, Bryan Cranston, Ian Mcshane oraz Ke Huy Quan w roli Hana, przywódcy złodziejskiej grupy.

Kung Fu Panda 4 - premiera 8 marca 2024 roku tylko w kinach.