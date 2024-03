Kung Fu Panda 5 – czy film powstanie? Reżyser ma ekscytujący pomysł na rozbudowanie świata

fot. DreamWorks Animation

Kung Fu Panda 4 okazała się wielkim hitem i film zarobił już 202 mln dolarów na całym świecie. Wydaje się, że ogłoszenie kontynuacji jest tylko kwestią czasu, ale wcale nie musi to oznaczać, że film nie zaproponuje niczego nowego w tej serii. Reżyser Mike Mitchell w rozmowie z The Direct zwrócił uwagę na jeden ekscytujący szczegół w Kung Fu Panda 3, który może znacząco rozbudować świat.

Kung Fu Panda 5 - jaki może być pomysł na film?

Mitchell był pod wrażeniem, jak główny bohater patrzy na artefakty nieżyjących już mistrzów kung fu. W pewnym momencie komentuje nawet zbroję Mistrza Delfina, co przykuło uwagę reżysera, który chciałby eksplorować podwodną krainę w Kung Fu Panda 5:

To moje bardzo dziwaczne, nerdowskie życzenie. Zawsze gdy Po wchodzi do Sali Bohaterów, rozglądam się, bo bardzo podobają mi się te wszystkie szczegóły dotyczące poprzednich mistrzów, których Po tak podziwia. W pewnym momencie podnosi wzrok i mówi: „O mój Boże, to zbroja Mistrza Delfina”, po czym widzisz zbroję w kształcie delfina wiszącą na ścianie I to mnie po prostu zwaliło z nóg. Pomyślałem: „Czy w Kung Fu Panda istnieje cały podwodny świat?”.

Reżyser dodał, że chciałby zobaczyć więcej podwodnych zwierząt w filmie:

Czy jest ocean ze zwierzętami walczącymi w stylu kung fu? I to właśnie doprowadziło nas do pomysłu Ronny’ego Chienga w roli ryby w paszczy pelikana. Stąd to się wzięło. […] Zawsze więc myślę, jak wygląda oceaniczny świat w Kung Fu Pandzie, ale nie mam pojęcia, czy to w ogóle możliwe. Obawiam się, że mogłoby to być za drogie w realizacji. Nie mam pojęcia, jaka byłaby do tego historia. Ale chcę zobaczyć więcej wodnych zwierząt.

Mike Mitchell chciałby zobaczyć na ekranie również więcej robaków i insektów, gdyż takim sposobem franczyza może trwać w nieskończoność:

Chciałbym też zobaczyć więcej robaków. Podoba mi się to, że postacią Setha Rogana jest Modliszka. Gra on jedynego robaka na ekranie. Myślę, że w świecie Kung Fu Panda jest cała masa insektów. Więc znowu mam na myśli, że tylko z Wściekłą Piątką ta seria może trwać i trwać, jeśli fani będą tego chcieli.