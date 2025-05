zrzut ekranu z YouTube // Creasun Entertainment // Hammerstone Studios

W sieci pojawił się niezwykle kolorowy i w dodatku 10-minutowy zwiastun Kung Fury 2, czyli komedii akcji. To film, którego postprodukcja została wstrzymana w 2020 roku ze względu na problemy prawne.

Kung Fury 2 - o czym jest film?

Parodia opowiada o drużynie ludzi, dinozaurów i pół-ludzi pół-dinozaurów zwanych Thundercops, którzy walczą z przestępczością na ulicach Miami w latach 80. Dowodzi nimi Kung Fury, w którego wciela się scenarzysta i reżyser filmu - David Sandberg. Ich misja zostaje przerwana przez "najgorszego przestępcę wszech czasów", Adolfa Hitlera.

W Kung Fury 2 występują m.in. Arnold Schwarzenegger, Michael Fassbender i David Hasselhoff. Serwis Variety potwierdził, że ten zwiastun, który wyciekł do sieci za sprawą anonimowego kontra na Youtube, jest prawdziwy. David Sandberg wyjaśnił w oświadczeniu:

To było wewnętrzne wideo promocyjne, które nigdy nie miało trafić do szerokiej publiczności. Czuję się źle, ponieważ zawiera mnóstwo wątków fabularnych i tymczasowych efektów wizualnych. Mam nadzieję, że przynajmniej ludzie zobaczą pasję, którą włożyliśmy w ten film - świat zasługuje na to, aby zobaczyć go tak, jak powinien być oglądany. Ten film był zakładnikiem przez ostatnie 5 lat, ale obiecuję, że będę o niego walczyć, aby dostał szansę, na jaką naprawdę zasługuje.

Poniżej możecie obejrzeć absurdalny zwiastun Kung Fury 2.

Kung Fury 2 - 10-minutowy zwiastun

Kung Fury - o co chodzi?

W opisie fabuły Kung Fury możemy przeczytać:

Roboty, dinozaury, naziści, wikingowie, nordyccy bogowie, mutanci i super kung fu gliniarz zwany Kung Fury w klimacie kina akcji lat 80. Poprzez niefortunny zbieg okoliczności przyjaciel Kung Fury zostaje zabity przez najgroźniejszego mistrza kung fu wszech czasów Adolfa Hitlera zwanego Kung Fuhrer. Bohater decyduje się cofnąć w czasie, aby zabić Hitlera i zniszczyć jego imperium.

Kung Fury 2 miał być pełnometrażowym sequelem kultowego filmu krótkometrażowego Kung Fury z 2015 roku, kiczowatego hołdu dla filmów o sztukach walki i buddy cop z lat 80., który stał się viralową sensacją na YouTube po udanej kampanii na Kickstarterze. Podobno budżet kontynuacji przekroczył 34 miliony dolarów. Wyciek zwiastuna raczej nie jest przypadkiem, ponieważ w 2015 roku podczas Festiwalu Filmowego w Cannes odbyła się premiera krótkometrażowego filmu Kung Fury i to właśnie wtedy zapowiedziano sequel.

Przypomnijmy, że po zakończeniu zdjęć do Kung Fury 2 pod koniec 2019 r. w Bułgarii i Niemczech, prace postprodukcyjne zostały wstrzymane z powodu pozwu chińskiego inwestora filmu, Creasun. Producenci zostali oskarżeni o niezapłacenie obiecanych 10 milionów dolarów.

