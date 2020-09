Rewolucja - zwiastun serialu Netflixa. Rewolucja francuska w nowym wydaniu

fot. Netflix

Rewolucja to serial pokazujący alternatywną wizję na to, jak wyglądała rewolucja francuska. W tym przypadku to szlachta zaczyna konflikt po tym, jak pojawia się tajemniczy wirus nazwany niebieską krwią. Bohaterem jest lekarz i przyszły twórca gilotyny, który odkrywa tę chorobę.

W obsadzie są Amir El Kacem, Lionel Erdogan, Marilou Aussilloux, Laurent Lucas i Julien Frison. Serial jest francuskojęzyczny, ale zwiastun ma angielskie napisy.

Rewolucja - premiera na całym świecie w Netflixie już 16 października.