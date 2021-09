Łabędzi Śpiew - zdjęcia z futurystycznego dramatu z Mahershalą Ali w roli głównej

fot. Apple

Łabędzi Śpiew to futurystyczny dramat od Apple. Oficjalnie potwierdzono, że obraz trafi do ograniczonej dystrybucji kinowej i na platformę Apple TV+ 17 grudnia. Debiut w kinach jest powodowany chęcią włączenia się do walki o Oscary. W sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia z produkcji. Możecie je obejrzeć poniżej.

Bohaterem filmu jest kochający mąż i ojciec, który otrzymuje od lekarza diagnozę o śmiertelnej chorobie. Wiedząc, że jego dni są policzone mężczyzna otrzymuje kontrowersyjną alternatywę. Może zostać po śmierci zastąpiony przez swojego klona.

Łabędzi Śpiew

W obsadzie znajdują się Mahershala Ali, Naomie Harris, Awkwafina, Glenn Close i Adam Beach. Film został napisany i wyreżyserowany przez Benjamina Cleary'ego, irlandzkiego filmowca, którego krótkometrażowy film Stutterer z 2015 roku zdobył Oscara. Jest to jego debiut fabularny.