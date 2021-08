Ghosted - Chris Evans i Scarlett Johansson znowu razem w filmie Apple

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Chris Evans i Scarlett Johansson po raz kolejny połączą siły na ekranie. Gwiazdy, które zagrały razem w sześciu filmach Kinowego Uniwersum Marvela wystąpią w szykowanym przez Apple wysokobudżetowym projekcie pod tytułem Ghosted. Za kamerą produkcji stanie Dexter Fletcher (Rocketman), natomiast Paul Wernick i Rhett Reese (Deadpool) napisali scenariusz do projektu.

Produkcją zajmie się Skydance, znane choćby z serii Mission: Impossible. Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy, jednak projekt jest opisywany jako przygodowy, romantyczny film akcji.

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

To jeden z kolejnych, dużych projektów zakupionych przez Apple. Wśród nich znajdują się również między innymi Killers of the Flower Moon w reżyserii Martina Scorsese, Kitbag, czyli biografia Napoleona Bonaparte od Ridleya Scotta czy Emancipation, opowieść o niewolniku z Willem Smithem w roli głównej.