Oto Lady Gaga w 2. sezonie Wednesday! Netflix opublikował zdjęcie

fot. materiały prasowe

Reklama

Już 3 września 2025 roku 2. sezon Wednesday powróci, a widownia na całym świecie pozna zakończenie kolejnych przygód tytułowej bohaterki. Przed premierą nowej serii wielkim ogłoszeniem było zakontraktowanie Lady Gagi do udziału w produkcji. Teraz Netflix podzielił się zdjęciem jej postaci, czyli Rosaline Rotwood. Jest ona nauczycielką w akademii Nevermore.

50-letni film nie dał szans nowościom. Wyniki finansowe z weekendu [BOX OFFICE]

Oto zdjęcie Lady Gagi z drugiej połowy 2. sezonu serialu Wednesday. Na ekranie zobaczymy ją 3 września 2025 roku na Netflixie.

Wednesday: sezon 2 - opis fabuły

Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok Wednesday zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę