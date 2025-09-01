50-letni film nie dał szans nowościom. Wyniki finansowe z weekendu [BOX OFFICE]
W amerykańskim box office nieoczekiwane wydarzenie – na drugim miejscu w zestawieniu znalazło się wznowienie filmu Szczęki z okazji 50. rocznicy premiery. To sprawiło, że żadna nowość nie miała szans konkurować z tym klasykiem kina.
Chociaż Zniknięcia nadal notują niewielkie spadki frekwencji i zajęły pierwsze miejsce w amerykańskim box office z wynikiem 10,2 mln dolarów (12,4 mln dolarów z długiego, 4-dniowego weekendu), niewiele brakowało do zmiany lidera. Szczęki, z okazji 50. rocznicy premiery, wróciły do kin i od razu wskoczyły na drugie miejsce w zestawieniu z wynikiem 9,8 mln dolarów z czterech dni. Klasyk kina w box office USA do tej pory zebrał 283,4 mln dolarów. Wszystkie nowości poradziły sobie słabiej niż ten film.
Złodziej z przypadku – box office
Pierwsza nowość to Złodziej z przypadku, który zadebiutował na trzeciej pozycji z wynikiem 9,5 mln dolarów z 4 dni. Do tego doliczamy 5,4 mln dolarów z rynków zagranicznych. Łącznie na koncie 14,9 mln dolarów przy 40 mln dolarów budżetu.
Złodziej z przypadku - recenzja
Box office – pozostałe filmy
- Państwo Rose – druga nowość – 17,2 mln dolarów w skali globalnej przy budżecie 26 mln dolarów.
- Zakręcony Piątek 2 – 130,9 mln dolarów w skali globalnej przy budżecie 42 mln dolarów.
- Toxic Avenger – premiera tylko w USA – 2,2 mln dolarów z 4 dni. Budżet nie jest ujawniony.
- Nikt 2 – 35,6 mln dolarów w skali globalnej przy budżecie 25 mln dolarów.
- Superman – 611,4 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.
- Jurassic World: Odrodzenie – 855,2 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów.
- F1: Film – 613,3 mln dolarów przy budżecie 300 mln dolarów.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
05
wrz
Rozgrywka życia
05
wrz
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1982, kończy 43 lat