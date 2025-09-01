Reklama
50-letni film nie dał szans nowościom. Wyniki finansowe z weekendu [BOX OFFICE]

W amerykańskim box office nieoczekiwane wydarzenie – na drugim miejscu w zestawieniu znalazło się wznowienie filmu Szczęki z okazji 50. rocznicy premiery. To sprawiło, że żadna nowość nie miała szans konkurować z tym klasykiem kina.
Adam Siennica
4. Szczęki (1975) fot. materiały prasowe
Chociaż Zniknięcia nadal notują niewielkie spadki frekwencji i zajęły pierwsze miejsce w amerykańskim box office z wynikiem 10,2 mln dolarów (12,4 mln dolarów z długiego, 4-dniowego weekendu), niewiele brakowało do zmiany lidera. Szczęki, z okazji 50. rocznicy premiery, wróciły do kin i od razu wskoczyły na drugie miejsce w zestawieniu z wynikiem 9,8 mln dolarów z czterech dni. Klasyk kina w box office USA do tej pory zebrał 283,4 mln dolarów. Wszystkie nowości poradziły sobie słabiej niż ten film.

Złodziej z przypadku – box office

Pierwsza nowość to Złodziej z przypadku, który zadebiutował na trzeciej pozycji z wynikiem 9,5 mln dolarów z 4 dni. Do tego doliczamy 5,4 mln dolarów z rynków zagranicznych. Łącznie na koncie 14,9 mln dolarów przy 40 mln dolarów budżetu.

Złodziej z przypadku - recenzja

Box office – pozostałe filmy

  • Państwo Rose – druga nowość – 17,2 mln dolarów w skali globalnej przy budżecie 26 mln dolarów.
  • Zakręcony Piątek 2 – 130,9 mln dolarów w skali globalnej przy budżecie 42 mln dolarów.
  • Toxic Avenger – premiera tylko w USA – 2,2 mln dolarów z 4 dni. Budżet nie jest ujawniony.
  • Nikt 2 – 35,6 mln dolarów w skali globalnej przy budżecie 25 mln dolarów.
  • Superman – 611,4 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.
  • Jurassic World: Odrodzenie – 855,2 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów.
  • F1: Film – 613,3 mln dolarów przy budżecie 300 mln dolarów.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
