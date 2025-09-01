50-letni film nie dał szans nowościom. Wyniki finansowe z weekendu [BOX OFFICE]

fot. materiały prasowe

Chociaż Zniknięcia nadal notują niewielkie spadki frekwencji i zajęły pierwsze miejsce w amerykańskim box office z wynikiem 10,2 mln dolarów (12,4 mln dolarów z długiego, 4-dniowego weekendu), niewiele brakowało do zmiany lidera. Szczęki, z okazji 50. rocznicy premiery, wróciły do kin i od razu wskoczyły na drugie miejsce w zestawieniu z wynikiem 9,8 mln dolarów z czterech dni. Klasyk kina w box office USA do tej pory zebrał 283,4 mln dolarów. Wszystkie nowości poradziły sobie słabiej niż ten film.

Złodziej z przypadku – box office

Pierwsza nowość to Złodziej z przypadku, który zadebiutował na trzeciej pozycji z wynikiem 9,5 mln dolarów z 4 dni. Do tego doliczamy 5,4 mln dolarów z rynków zagranicznych. Łącznie na koncie 14,9 mln dolarów przy 40 mln dolarów budżetu.

