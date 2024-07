Serial Lanterns miał nas "powalić". Twórca Arrowverse o szczegółach porzuconej wersji

Zanim oficjalnie dano zielone światło na powstanie serialu Latarnie spod ręki Chrisa Mundy'ego, Damona Lindelofa i Toma Kinga, przez dobrych kilku lat szykowano przynajmniej kilka różnych wersji małoekranowej produkcji o Zielonych Latarniach. Najbliżej realizacji była ta, za którą odpowiadali m.in. twórcy Arrowverse, Greg Berlanti i Marc Guggenheim. Drugi z nich właśnie zdradził szczegóły porzuconego projektu.

Od dawna spekulowano, że poprzednia wersja Lanterns miała być utrzymana w konwencji space opery, a na ekranie mogły pojawić się różne Latarnie: Alan Scott, Guy Gardner, Simon Baz i Jessica Cruz. Guggenheim twierdzi, że serial miał widzów "powalić":

To miało być niesamowite. Mieliśmy na pokładzie scenografa, który współpracował z Jamesem Mangoldem, i kobietę odpowiedzialną za kostiumy, która działała przy The Boys i milionie innych seriali superbohaterskich. Powinniście zobaczyć te kostiumy! Żadnych efektów specjalnych, wyglądały niesamowicie. To jest właśnie cała sztuka realizacji produkcji. To mogło was powalić na kolana - rzeczy, które wyglądały, jakby pochodziły z wysokobudżetowego filmu.

Mieliśmy też niesamowity zespół scenarzystów i napisaliśmy scenariusze do wszystkich 8 odcinków pierwszego sezonu. Historia miała rozgrywać się na dwóch płaszczyznach czasowych, była ekscytująca i emocjonująca. Serial skupiał się na postaciach i był bardzo, bardzo wierny komiksom o Zielonych Latarniach.