Co z serialem DCU o rodzinnej wyspie Wonder Woman? Padły dwa nazwiska – jedno znacie z Bridgertonów

Pod koniec stycznia 2023 roku ogłoszono pierwszy rozdział nowego DCU o nazwie Gods and Monsters. Jak można się domyśleć, na starcie dwaj flagowi superbohaterowie franczyzy, Superman i Batman, dostali swoje kinowe filmy. Brakowało jednak do kompletu produkcji o Wonder Woman. Tym bardziej zaskoczeniem dla fanów mógł być projekt Paradise Lost – serial pokazujący historię wyspy znanej jako Themyscira, z której pochodzi Diana Prince, na długo przed narodzinami samej heroski.

Co z serialem DCU o rodzinnej wyspie Wonder Woman?

Do tej pory dstaliśmy jednak niewiele informacji na temat tajemniczego projektu. Przynajmniej aż do teraz. Nexus Point News ujawniło, że Kira Snyder i Janet Lin prowadzą rozmowy w sprawie przejęcia sterów nad serialem. Pierwsza z nich jest znana z takich produkcji jak Opowieść podręcznej i The 100, które cieszą się sympatią widzów. Z kolei Lin ma w swoim portfolio między innymi takie popularne seriale jak Kości i Bridgertonowie. Nie trzeba więc dodawać, że to dwa znane w branży nazwiska i osoby z doświadczeniem, jeśli chodzi o mały ekran.

Jak wygląda sytuacja Wonder Woman w DCU?

Jeśli chodzi o „starą” Wonder Woman, gdy Peter Safran i James Gunn stanęli na czele franczyzy, jednocześnie decydując się na zbudowanie kinowego uniwersum od nowa, anulowano prace nad trzecią częścią filmowej serii Patty Jenkins. Zrezygnowano również z samej odtwórczyni kultowej roli, czyli Gal Gadot. Podobnie jak w przypadku Supermana i Batmana możemy spodziewać się więc nowej twarzy.

Wonder Woman w DC Universe - które aktorki mogłyby zastąpić Gal Gadot?

Które aktorki wydają się jednak najlepiej pasować do roli Wonder Woman? Gadot wyznaczyła na tym polu pewny kanon, któremu wbrew pozorom niełatwo będzie sprostać, lecz wiele wskazuje na to, że nasze faworytki z tego zadania wywiązałyby się znakomicie.

Eiza González (33 lata) – znana z takich produkcji jak Baby Driver, Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw, Godzilla vs. Kong, Ambulans