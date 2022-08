Las ożywionego mitu: reedycja klasyki fantasy już dostępna

Terminus

Las ożywionego mitu, powieść fantasy Roberta Holdstocka, uznawana jest za jedną z ważniejszych pozycji w literaturze fantasy. Wydana po raz pierwszy w 1984 roku oferuje czytelnikom jedną z najbardziej konsekwentnie budowanych wizji świata inspirowanych mitologią z Wysp Brytyjskich od czasu Tolkiena. Jednocześnie autorowi udało się skonstruować interesującą, atrakcyjną fabułę.

Las ożywionego mitu ukazał się pierwszy raz w Polsce 1996 roku. Po ponad ćwierćwieczu debiutujące wydawnictwo Terminus postanowiło przypomnieć tą klasyczną opowieść fantasy polskim czytelnikom. Dzisiaj ma miejsce premiera nowego wydania tej powieści, w twardej oprawie.

Las ożywionego mitu rozpoczyna serię, która doczekała się siedmiu tomów.

Las ożywionego mitu - okładka i opis

Źródło: Terminus

Tajemniczy las Ryhope zaczyna się o krok za Oak Lodge, posiadłością rodziny Huxleyów.

Ojciec, George Huxley, poświęca życie badaniu jego sekretów, przypłacając swą pasję obłędem. Starszy syn kontynuuje jego dzieło, coraz głębiej wkraczając w pierwotną puszczę jej krętymi ścieżkami. Gdy z wojennej zawieruchy powraca do domu młodszy, Steven, on również słyszy niepokojący zew…

Dziennik prowadzony przez Huxleya seniora jest opisem ogarniającego go szaleństwa, lecz także przewodnikiem po zagubionych w gęstwinie traktach. Wiedzie on Stevena w równoległy, nierzeczywisty świat naszych najgłębszych pokładów podświadomości. Jest listem z najstarszych, przedneolitycznych epok, w których granica między Człowiekiem a Naturą jeszcze nie istniała.

Jak zakończy się mityczna podróż, w którą wyruszył Steven Huxley? Czy las Ryhope okaże się grobem, w którym złożony zostanie w gorączkowym, szamańskim rytuale? A może ubrane w ciało starożytne mity będą łaskawe i odkryją przed nim zagadkę niespisanej nigdy opowieści o początkach rodzaju ludzkiego?

O autorze

Robert Holdstock urodził się w Hythe, odległym zakątku hrabstwa Kent w 1948 r. Dzieciństwo spędził między ponurymi bagnami Romney Marsh a gęstymi lasami Kentu. Na początku swojej kariery pisał fantastykę naukową, m.in. Eye Among the Blind i Where Times Winds Blow. Jednak to właśnie z literaturą fantasy jest kojarzony najbardziej, a zainteresowanie mitologią celtycką i nordycką stanowi niezmienny motyw jego twórczości.

W 1984 roku ukazał się Las ożywionego mitu, nagrodzony BSFA (British Science Fiction Association) i World Fantasy Award w kategorii najlepszej powieści, powszechnie uznany za jedno z najwybitniejszych dzieł współczesnej fantastyki. Olśniewający klimatem i zaskakujący rozmachem Las… jest historią niepokojącą, mroczną i na miarę fantasy... solaryjską.

Robert Holdstock zmarł w listopadzie 2009 roku, zaledwie cztery miesiące po opublikowaniu Avilionu, długo oczekiwanego i niestety ostatniego powrotu do tajemniczego lasu Ryhope.